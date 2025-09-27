¡Ö¼ã¤¯¤·¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¼ã¤¯¤·¤ÆÇ³¤¨¿Ô¤¤ë¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1¤È¤Ï²¿¤«¡£
¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëµ©Âå¤Îµ¯¶È²È¡¢º´Æ£¹ÒÍÛ»á¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡©¡×¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿Ä¶¡¦´üÂÔºî¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¸¤Êý¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡×¤È¡Ö¤æ¤ë¤µ¡×¡£ÎáÏÂ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¡ÊÂçÃ«æÆÊ¿¡¢°æ¾å¾°Ìï¡¢Æ£°æÁïÂÀ¡Ä¡Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¼¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆü¾ï¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤ò¸À¸ì²½¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
Ã»´üÀ®²Ì»Ö¸þ¤Î¥ê¥¹¥¯
¡¡¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤¯À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ã»´üÅª¤Ê·ë²Ì¤òµá¤á¤ÆµÞ¤®¤¹¤®¤ë¿Í¤Û¤É¡¢ÅÓÃæ¤ÇÇ³¤¨¿Ô¤¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¡ÖµÞ¤°¤³¤È¡×¤¬Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤òÁË¤à¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅØÎÏ¤Îºß¤êÊý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯À®²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï¡¢°ì¸«¸úÎ¨Åª¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ëÌî¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ë²Ì¤¬¤¹¤°¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤ÈÍîÃÀ¤·¡¢·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅØÎÏ¤ÎÎÌ¤è¤ê¤â¡Ö·ÑÂ³¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤ÎºÃÀÞ´¶
¡¡µÞ¤°¿Í¤Ï¡¢À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤ËÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«¸ÊÈÝÄê¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¡¢À®²Ì¤Ï´Ä¶¤ä±¿¤ÎÍ×ÁÇ¤âÍí¤à¤¿¤á¡¢É¬¤º¤·¤âÅØÎÏÎÌ¤ËÈæÎã¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ã»´üÅª¤Ê´üÂÔÃÍ¤ò²á¾ê¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÃÀÞ¤ÈÇ³¤¨¿Ô¤¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ÑÂ³¤ò³Ú¤·¤à»ÑÀª¤¬¸°
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ÏÀ®²Ì¤òµÞ¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ã»´üÅª¤ÊÃ£À®¤è¤ê¤â¡ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¡×¤ò³Ú¤·¤àÈ¯ÁÛ¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ÊÄ½¤Ï¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬´î¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ç¤é¤º¡¢Æü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤ò°ÂÄê¤·¤Æ·ÑÂ³¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µÞ¤¤¤ÇÀ®²Ì¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ï¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¶¯¤¤ºÃÀÞ´¶¤òÊú¤¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤òµÞ¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ë»ÑÀª¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¾Ç¤é¤º¤Ë¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤ËÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1986Ç¯¡¢Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Øºß³ØÃæ¤Î2007Ç¯¤ËIT´ë¶È¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿²òÀÏ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·èºÑ¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢À¤³¦8¥õ¹ñ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¡£2015Ç¯¤Ë20Âå¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¤Ë¾å¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢2017Ç¯¤Ë±§Ãè³«È¯¤òÌÜÅª¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¿¤òÁÏ¶È¡£¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤ËSNS¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢²¾ÁÛ¸½¼Â¤È±§Ãè³«È¯¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£¤Ï¡¢±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ê¡¢JAXA¤ä¹ñÏ¢¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ·ÐºÑ»ï¡ÖForbes¡×¤Î30ºÐÌ¤Ëþ¤Î¥¢¥¸¥¢¤òÂåÉ½¤¹¤ë30¿Í¡ÊForbes 30 Under 30 Asia¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ¿·´©¡Ø¤æ¤ë¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï8.5ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¯YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¹ÒÍÛ¤Î±§Ãè²ñµÄ¡×https://youtube.com/@ka2aki86 ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£