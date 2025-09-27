2025年9月25日、香港メディア・香港01は、大手格付け会社S＆Pグローバルが中国の銀行業界に「日本化」のリスクがあるとの見方を示したと報じた。

記事は、S＆Pグローバルがこのほど発表した報告書の中で、中国の銀行業界が近年、実体経済を支えるために利ざやを犠牲にしてきた結果、収益性が悪化し、信用リスクの影響を受けやすくなっていると指摘したことを紹介した。

そして、中国の銀行業界が利ざやを犠牲にせざるを得ない背景として、中国政府が経済成長と社会安定を優先する政策を打ち出し、銀行に対して実体経済への資金貸し付けを半ば強制している点に言及。これは日本の銀行にはない状況であり、中国の銀行が置かれている厳しい状況を伝えた。

また、他国の銀行は超低金利環境においても収入源の多様化やコスト削減といった手段で対応することができたのに対し、中国本土の銀行ではこういった手段が使えないため、収益性を維持するには信用損失を減らすことに頼らざるを得ないとの見方を示している。

記事によると、S＆Pは現時点でほとんどの中国の銀行が十分な貸倒引当金を積んでいるため、短期的な経営破綻のリスクは限定的であるとの冷静な見方を示しているものの、現在の状況が長期化すれば、日本の銀行業界がたどったような長期的な低収益局面に陥る可能性があると警告した。（編集・翻訳/川尻）