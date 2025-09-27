フランス領レユニオン島の伝統音楽「マロヤ」を、本場のアーティストから直接教わるワークショップ＝2025年8月、富山県南砺市

インド洋に浮かぶフランス領レユニオン島の伝統音楽「マロヤ」を、本場のアーティストから直接教わるワークショップが8月、富山県南砺市で開かれた。受講生は歴史や背景も学びながら、練習の成果を同市の音楽フェスティバルで披露。「リズムが特徴的で楽しい」と好評で、今後も練習を続けるとしている。（共同通信＝石飛哲平）

8月9日、南砺市の複合施設の一室に、中学生から60代まで10人ほどの男女が集まった。指導するのは、レユニオン島のマロヤのグループ「ランディゴファミリー」。リーダーのオリビエ・アラストさん（42）ら4人は生演奏しつつ、ジェスチャーなどで楽器の使い方やリズムを伝えた。

父親と参加した同県立山町の中学1年西垣太葵さん（12）は「聞いたことのない楽器ばかりで面白い」と笑顔を見せた。

マロヤは、箱形の楽器「カヤンバ」、太鼓「ルーレ」、竹製の打楽器「ピケール」など独特の楽器で奏でる。サトウキビの農作業に従事したマダガスカルやアフリカの奴隷、インドなどから連れてこられた労働者の歌として受け継がれた。

弾圧された時期もあるが、1980年代ごろから徐々に解禁。2009年には国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録された。

今年のワークショップは計9日開催。受講生は8月22日、南砺市で開かれた多国籍音楽フェスティバル「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド」のオープニングステージで発表した。今後も演奏活動を続けていく方針だ。

企画したのは、同フェスティバルのプロデューサーで、同市に住んで25年になるフランス出身のリバレ・ニコラさん（48）。「アフリカとアジアの文化の接点ともいえる音楽。関心を持ってほしい」と語る。

オリビエさんは「マロヤを聞けば、悲しいときも明るくなれる。音楽を通じて日本と近づけたらうれしい」と話している。

ワークショップで楽器「カヤンバ」を練習する受講生ら＝2025年8月、富山県南砺市