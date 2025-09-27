女性を恋愛対象として見たことがなかった女性が同性パートナーとのなれそめを告白。出会いは会社の内定式で、第一印象は「すごいイケメンいる」だったと明かした。

【映像】「すごいイケメン」同性パートナーのいつかさん（顔出しあり）

9月26日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#4が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは新山千春。

#4ではTikTok「奥さんがでっけぇ！」で大バズリ中のさらさん・いつかさん夫婦に密着。さらさんは「同性のパートナーで、奥さん・奥さん」と2人の関係を紹介した。

「私はレズビアンだと思っている」と言ういつかさんと、「恋愛対象はずっと男性」と言うさらさん。そんな2人がなぜ“夫婦”になったのか。

さらさんが女性を好きになったのは、いつかさんが初めて。2人の出会いはなんと会社の内定式だった。いつかさんが「すごく可愛い人がいる」とさらさんを認識した一方、さらさんも「すごいイケメンいるな」と第一印象から好感触を持った。

「お付き合いしてから半年で（同性）パートナーシップを結んでいる」という2人。プロポーズはいつかさんからで、「同棲初日に雑巾がけをして、お互いが（同じ場所に）着いたところで『結婚しようか』と言いました」と恥ずかしそうに振り返った。