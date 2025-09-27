プロ野球セ・リーグは26日、各地で3試合が行われました。

DeNAと巨人は2位の座をめぐり直接対決となる2連戦初戦に挑みました。初回、3位巨人が岡本和真選手のタイムリーで先制に成功するも、その裏に先発・山粼伊織投手が押し出し四球と犠牲フライで逆転を許します。その後、筒香嘉智選手の2点タイムリーで3点リードとされるも、負けられない巨人打線も反撃。5回に泉口友汰選手のタイムリーと岡本選手の2ランで試合を振り出しに戻します。この均衡が破れたのは7回。DeNAが1アウト1、2塁の好機をつかむと、山本祐大選手のライトへの打球にエラーが絡み、DeNAが勝ち越し。これが決勝点となり、DeNAが1点差の攻防を制しました。

6位ヤクルトは5位広島に大勝。初回、オスナ選手のタイムリーで先制すると、3回には打者一巡の猛攻で6点を奪います。その後も攻撃の手を緩めなかったヤクルトは、16安打11得点の大量得点。投げては先発・アビラ投手が6回1失点の好投をみせ、今季7勝目をあげました。敗れた広島は、床田寛樹投手が3回途中7失点で12敗目。投打ともに振るいませんでした。

阪神は強さそのままに4位中日に完勝。初回、佐藤輝明選手と坂本誠志郎選手のタイムリーで一挙4点をあげると、3回には坂本選手が再びタイムリーを放ち、序盤から試合の主導権を握ります。投げては、先発・村上頌樹投手が5回1失点の好投。さらに9回のマウンドには、リーグ優勝翌日の抹消から再昇格となった石井大智投手が登板しました。石井投手にとっては久しぶりの1軍マウンドとなりましたが、この日も無失点に抑え「49試合連続無失点」と日本記録を更新。村上投手は今季13勝目を手にしました。

この結果、2位DeNAと3位巨人のゲーム差は「3.5」に開きました。両チームの残り試合数は「4」となっており、27日の直接対決・最終戦でDeNAが勝利or引き分けとなった場合、2位確定となります。

◇26日のセ・リーグ結果

◆DeNA 5-4 巨人

勝利投手【DeNA】宮城滝太(4勝1敗)

敗戦投手【巨人】中川皓太(2勝4敗)

セーブ【DeNA】伊勢大夢(4敗13S)

本塁打【巨人】岡本和真15号

◆ヤクルト 11-1 広島

勝利投手【ヤクルト】 アビラ(7勝8敗)

敗戦投手【広島】床田寛樹(9勝12敗)

◆阪神 6-2 中日勝利投手【阪神】村上頌樹(13勝4敗)敗戦投手【中日】柳裕也(3勝5敗)