女優趣里（35）が26日、自身のSNSを更新し、第1子出産を報告した。夫のBE：FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）と連名で、周囲への感謝と親としての強い意志を表明。趣里の両親の俳優水谷豊（73）と伊藤蘭（70）にとっては初孫の誕生となった。

2人は8月29日に結婚と第1子妊娠を公表。出産報告の投稿では、赤ちゃんが趣里とRYOKIとみられる手を握っている写真や、足と2つの指輪を写したショットを公開した。「先日、無事に第一子が誕生したことをご報告します。変わらず1番近くで出産まで支えてくれた私たちの両親、周りの方々や応援してくれている皆さん、そして取り上げてくださった先生、産院の方々に感謝申し上げます」と記した。

さらに「今まで通り家族としての愛や絆、全てにおいて私たちが持っている真実を大切にし、守るべきものを必ず守っていきます」と決意。「同時に応援してくださる皆さんにも優しさと愛であふれる日常がありますように」とし、「三山凌輝 趣里」と連名で締めくくった。RYOKIも自身のインスタグラムで同様の内容を投稿した。

趣里は水谷と伊藤の1人娘で、23年から放送されたNHKの連続テレビ小説「ブギウギ」でヒロイン。RYOKIは21年にオーディションを経てBE：FIRSTのメンバーに選ばれ、同年11月にメジャーデビュー。今年7月からは同グループでの活動を一時休止している。