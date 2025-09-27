＜いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ＞

8月9日、いぎなり東北産がメジャーデビュー、グループ結成10周年を迎えました。

そして、このコラムも「いぎなり東北産日本武道館への道」から「いぎなり東北産 RE:START 新たなステージへ」とタイトルを一新し、第二章に突入。記念すべき初回のテーマは「10年目の自己紹介」。再スタートを切るメンバーに新たな目標や未来像を心境の変化を交え、語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

日刊スポーツをご覧の皆様！ いぎなり東北産の北美梨寧です。本日のテーマ「10年目の自己紹介」をさせていただきます！ もしかしたら、幼少期の私を知っている方は、知っていた私とは違うかもしれません…。まだ私を詳しくない方は、ぜひここで知っていただけたらうれしいです！

宮城県産の2002年5月28日生まれ。メンバーカラーはpurple♡ キャッチコピーは、kita♡beauty♡ キャッチコピーの由来は、名前の北“美”梨寧をたくさんの方に知っていただきたい…というところから派生して、現在は美しいビジュアルやパフォーマンスを心がけています！

「美の派生」から好きなものも、メークの研究や美容にファッション、爆美女探しなど…トキメキあふれる日々です。私には「毎日メーク」は存在しないので、LIVEやSNSではメークの違いなどにも注目していただきたいです！ 好きな季節は冬！ 秋冬ファッションが大好きなので、今はワクワクが止まりません。「爆美女探し」については、K−POPアイドルだったり、最近は中国ドラマに激ハマりしているので、中華美人もよく知っています♡ 元々、異国文化が大好きなので、いつかは私たちも海外進出できるようなグループにもなりたいです！

内面の紹介をすると、実は初めましての方が思うよりも明るい性格かも…？ ただ、自他ともに認める冷静さもあります。好きなものは「辛いもの、コーヒー、旅行、読書、子供、きれいな景色の中での散歩にクリスマス」。地球最後の日に食べたいのは和食だけど、普段外食するならパスタやハンバーガーにパン屋さんなどの洋食派。本当に好きなものは深く追求して、とても一途ですが、飽き性な面も多々あるため、好きなものはころころ変わることがあるかも…。

10年目以降もファンの皆様には常に北美梨寧の新しい姿、情報を知ってほしいです！ 何とぞよろしくね♡【北美梨寧】

▽北美梨寧 2002年（平14）5月28日生まれ、23歳の宮城県産。状況を読むことが得意なクレバーガール。愛称は「りねこ」。メンバーカラーは紫。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。10月8日、メジャー1stシングル「らゔハート戦せーしょん」をリリース。