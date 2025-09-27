外で暮らしていた子猫の驚きのビフォーアフターが6.3万再生されています。見守った視聴者からは「助けてくれてありがとうの気持ちだと思う」「本当は思いっきり人間に甘えたかったんだね」「今までの寂しさの裏返しです」など感動のコメントが寄せられているようですよ。

【動画：鼻で呼吸ができなかった『ひどい状態の野良猫』を保護→元気になった結果…】

鼻呼吸ができなかった子猫

Instagramアカウント「ネコヨメ 保護猫12匹と田舎古民家暮らし」さんが投稿したのは、つらそうにしていた子猫を保護したときの様子。子猫の鼻は汚れたように黒くなっていて、鼻呼吸ができない様子だったといいます。

投稿主のネコヨメさんいわく、子猫は猫風邪をひいていて、それが重症化してしまっていたとのこと。鼻で呼吸ができず、治るまではとにかくつらそうにしていたそうです。

猫は鼻がつまると匂いを感じにくくなり食欲が落ちることもあるため、ネコヨメさんのお世話は大変だったことでしょう。

元気に回復！

「おもちちゃん」と名付けられた子猫は、すさまじいスピードで回復したそう。早めに保護され、病院に連れて行ってもらえたのがよかったようです。元気になったおもちちゃんは、驚きの変化を見せたといいます。

おもちちゃんは「この間まで野良猫じゃなかったっけ？」とネコヨメさんが思わず問いかけてしまうほど“超”甘えん坊さんに。ネコヨメさんの手を抱え込み、ぺろぺろ舐め続けるほどだったといいます。もしかしたら感謝を伝えているのかも…？

いつでもどこでもべったり

病院では震えたり鳴いたり怖がる子が多いなか、おもちちゃんは隙あらばネコヨメさんの手を抱えてぺろぺろ。表情は家にいるときと同じく穏やかで、怖がったり警戒したりする様子はなかったそうです。なかなかの大物です！

おもちちゃんの甘えっぷりは、ネコヨメさんがお風呂に入っているときも続くそう。ドアの向こうでずっと待っていて、ゆっくり湯船に浸かっていられないのだとか。とにかく甘えん坊ぶりが激しく、ネコヨメさんの予想を遥かに上回っていたそうですよ。

苦しいときに保護してくれたネコヨメさんに感謝を伝えるように甘えるおもちちゃんを見た視聴者からは「ずっと寂しかったのかな？ずっと優しい方に逢えるのを待っていたのかな？」「優しいご家族に出会えて初めて甘える事ができたんだろうな」などのコメントも。まさに運命の出会いです！

Instagramアカウント「ネコヨメ 保護猫12匹と田舎古民家暮らし」には、ネコヨメさんに保護してもらえた12匹の猫たちの様子が投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「ネコヨメ 保護猫12匹と田舎古民家暮らし」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。