お芋！ お芋！ お芋ーーーーーーッ！【ファミマ】朝食が華やぐ♡「新商品」をチェック

秋の季節感を楽しみたい時は【ファミリーマート】へ！ 朝食にもぴったりな、スイートポテトの蒸しケーキ & タルトデニッシュが「新商品」にラインナップ。短時間でサッと食べられそうなお手軽感も相まって、忙しい日にもうってつけです。今回は食卓が華やぐような、お芋好き必見の商品をお届けします。

食欲に合わせて食べられそうな「スイートポテト蒸しケーキ4個入」

コロンとした丸いフォルムと、香ばしい焼き色が映えるおしゃれな蒸しケーキ。公式サイトによれば「紅はるかの焼きいもペースト」が使われている本格派のようです。小さめサイズではありますが4個入りのため、その日の食欲に合わせていただけそう。ワンハンドで食べられそうなお手軽感があり、慌ただしい朝食にも良さそうです。

アクセントとして楽しめる黒胡麻をトッピング！

「スイートポテト蒸しケーキ4個入」のトッピングには、@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「香ばしい黒胡麻」が乗っているのだとか。風味・食感の良いアクセントになって、甘すぎない味わいが楽しめるかもしれません。ほんのり温めたり、バターを乗せたりするアレンジを試すのも良さそうです。

あんとクリームが使われた贅沢な「スイートポテトタルトデニッシュ」

秋らしいこっくりとしたイエローが映える、華やかでおしゃれなタルトデニッシュ。公式サイトによると「紅あずまを使用したスイートポテトあんとスイートポテトクリーム」が使われており、柔らかな食感が楽しめそうです。細長いフォルムのワンハンドで食べやすそうな一品は、朝食にもぴったり。

食べ応えのありそうな厚めのタルト生地入り！

「スイートポテトタルトデニッシュ」の生地部分にもご注目！ 幾重にも重なっており、軽くトーストすればサクサクとした食感が楽しめそうです。レポーターHaruさんによれば「デニッシュの底に厚めのタルト生地が入っている」とのことで、食べ応えも感じられそう。お芋のホクホクとした味わいに癒されたい時に味わってみてはいかがでしょう。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino