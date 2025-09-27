くつろいでいた猫ちゃんの後ろから人の手が近づき…。びっくりした猫ちゃんが思わずとった行動が可愛いと反響を呼んでいます。話題の投稿は476万回以上表示され「楽しそうですね！でもちょっとホラーっぽい」「今の見たぁ!?」ってこっち振り返るの可愛い(笑)」「最後正面見るの芸術点が高い」とのコメントが寄せられていました。

【動画：くつろいでいる猫→後ろの穴から出てきた『手』に気が付くと…】

びっくりした猫ちゃん

Xアカウント「無重力猫ミルコのお家」に投稿されたのは「手」にびっくりした猫ちゃん。投稿者さんの旦那さんは、猫ちゃんたちが遊べるようにとDIYで壁に穴を開けたそうです。その穴から旦那さんが手をそーっと伸ばし、穴に背を向けてゴロンと寝転んでいた猫のくうちゃんと遊ぼうとしたのだそう。

気配を感じたくうちゃんが壁の穴を見ると、人間の手が出ていることにびっくり！二度見してたそうです。旦那さんの手が穴から見えなくなると、目を丸くしていました。ちょっとだけホラーのように感じますね！初めはびっくりしたくうちゃんですが、旦那さんの手だとわかったのか、手が出てくるのを待つようになったそうです。二度見がかわいいくうちゃんでした。

猫ちゃんの二度見に「可愛い」の声が続出

びっくりして二度見したくうちゃんにXユーザーたちからは「二度見しててかわいい」「にゃんこが二度見してるの可愛い」「ニャンコの二度見笑」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「無重力猫ミルコのお家」では、DIYで猫仕様にしたおうちで暮らす猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「無重力猫ミルコのお家」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。