昨年10月にＪＲＡ騎手を引退した藤田菜七子さん(28)が25日、昨年11月に騎手引退を報告して以来、約10カ月ぶりに自身のインスタグラム更新した。



【写真】やっぱり馬上がお似合いです！

「少し前のお話にはなりますが…」と書き出し、「8月28日門別競馬場にて、YouTubeの生配信とブリーダーズゴールドカップの誘導馬に乗るお仕事をさせていただきました。」と投稿。「大変貴重な機会をいただき、門別競馬場の関係者の皆さん、本当にありがとうございました！」と感謝をつづった。



続けて「誘導馬で乗ったメジロゴゼンは競馬学校生の時に授業で乗っていた馬でした。約10年ぶり？の再会で驚きましたし、大好きな馬だったのでまた乗ることが嬉しかったです」と記し、メジロゴゼンに騎乗する写真などを掲載。「久しぶりに会ったメジロゴゼン、変わらない姿にほっとしながらも、お互いにちょっぴり歳を重ねた気もして、なんだか感慨深い時間でした」と振り返った。



フォロワーからは「騎乗姿カッコ良かったです」、「感動だよ～」、「やっぱり素敵です」、「やはり乗馬姿が似合ってますね」、「久々投稿にありがとうございます」などの声が寄せられた。



