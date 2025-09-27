「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」が１０月２３日の午後４時５０分から、都内で行われる。“運命の日”まで残り１か月を切り、視察を重ねる１２球団スカウトの「眼」も、さらに熱を帯びている。スポーツ報知では３人の記者が「イチ推し」のドラフト候補をピックアップするとともに、今秋のドラフトについて展望した。

◆奥村頼人 横浜３年 投手

将来的に奥村頼人は投手か、打者か。スカウトの見方も分かれるほど、両面に高いレベルの可能性を秘めている。名門・横浜の「エースで４番」という重責を担った左腕はこの９月、高校日本代表の一員として世界列強との勝負に臨んだ。日の丸を背負い、託される役割もまた、投手であり打者だった。「国内の同世代で最も野球がうまい選手」と呼んでも過言ではないだろう。

高校最後の夏は主に打者として暴れまくった。神奈川大会準決勝の立花学園戦では、３点を追う４回先頭、強烈なバックスクリーン弾を放つと、続く２点ビハインドの５回２死一、三塁では右翼席へ２打席連続アーチとなる逆転３ラン。決勝の東海大相模戦では３点を追う４回１死二塁。直球を弾丸ライナーで右翼席へ突き刺す２ラン。ハマスタでの「２戦３発」で３年ぶり夏切符の原動力になった。「チームの流れが悪い時に打たなきゃならない打順。流れを変えるしかないと思った」と胸を張った。

しかし、私の脳裏に焼き付くのは「投手・奥村」の尋常ならざるすごみだ。今春センバツ準々決勝の西日本短大付戦。同点の６回から救援すると、いきなり３者連続３球奪三振の「イマキュレート（完全無欠の）イニング」で流れを呼び込み、４回完全で白星をたぐり寄せた。西短の３人は、そのセンバツでいずれも本塁打を記録した強力クリーンアップだった。投手としての進化も見てみたい。

趣味は読書。言語学者・外山滋比古さんの著作がお気に入りだ。「『思考の整理学』が小５からずっと愛読書で、何回も読みました。めっちゃ面白いですよ」。そこから得た学びは「ただ人のいいなりになるのではなく、自分の個性を伸ばしていくことの大切さ」だという。その個性は今後、どのように進化していくのか。未来予想図には、楽しみしかない。（加藤 弘士）

◆奥村 頼人（おくむら・らいと）２００７年９月８日、滋賀・彦根市生まれ。１８歳。小１から高宮スポーツ少年団で野球を始め、小６ではタイガースジュニアに選出。中１から滋賀野洲ボーイズでプレー。中３時は鶴岡一人記念大会に関西選抜として出場し、優勝。横浜では１年春からベンチ入り。２年春からエースナンバー。特技はスキーで習字は１級。１７９センチ、８４キロ。左投左打。