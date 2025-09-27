女優の郄石あかりがこのほどスポーツ報知のインタビューに応じ、幼い頃からの目標を実現させた喜びを爆発させた。２９日スタートのＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）で、主人公・松野トキ役を演じる。「怪談」などの著書で知られる明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻・セツさんがモデル。朝ドラのヒロインになることが夢だった少女が２２歳に成長した今、「救われた」という言葉を織り交ぜながら自らのシンデレラ・ストーリーを語った。

三度目の正直で夢をかなえた。「舞いあがれ！」（２２年度後期）と「あんぱん」（２５年前期）では最終オーディションまで進んだが吉報は届かなかった。保育園時代に『俳優になりたい』と言い始め、朝ドラヒロインを目指した。

「きっかけは小学４年生。担任の先生に『あなたが朝ドラヒロインになった姿を見たい』と言ってもらえたことです。（吉報を）聞いたときは『もう一生この気持ちを味わえないんじゃないか！』って思うぐらいの衝撃でした。本当に目の前が真っ白で、今こうしてお芝居の現場にいることが不思議で、幸せです」

４月２日のクランクインから半年近く。楽しかったシーンもオーディションに関係するとか。

「１週目、初めて家族がそろう、とある場面が『わ、オーディションでやったシーンだ』って。もう楽しくって！ オーディションって、セットが組まれていて、自分で着物を選んでお芝居をするカメラテストになるんです。過去の２作品は“舞いあが”ってしまって、ふわふわ夢の中にいるような感覚。でも『ばけばけ』では地に足着いて、すごくリラックスできていました。きっと朝ドラヒロインになりたいという思いと同じくらい『大阪で、このスタッフの方々とお仕事がしたい』って気持ちが強くなったからだと思います」

大阪制作の朝ドラ出演者は、ホテルではなくマンション住まいとなる。なにわの“洗礼”を最初に浴びたのは、クランクイン前の昨年１１月。

「トミー（・バストウ）さん（トキの夫・ヘブン役）の出演者発表会の時に少しせきが出て、一度舞台から降りたんです。すると（観覧の）お客さんから“あめちゃん”をいただきました。ちっちゃいジップロックの中にあめちゃんがたくさん（笑）。『わ、本物だ。知ってる知ってる！』って。その優しさに温まりましたし、今も（大阪の優しさに）救われています」

昔から「好きな男性はボケもツッコミもできる人」と公言している。大阪でいい人ができるかも。

「もしかするかもしれないですよ（笑）。より笑いに貪欲な方がいいのかも。でもまずはヘブンさんに恋をしないと。ヘブンさんを愛していきたいと思います」

願いが届いたヒロインの座。過去の作品で印象深いのは。

「最初に見たのは『あまちゃん』（１３年度前期）だったと思います。『カムカムエヴリバディ』（２１年度後期）も『半分、青い。』（１８年後期）も（再放送で視聴した）『カーネーション』（１１年度後期）も好き。いろんなヒロインたちに救われてきたんだろうなと思います。朝ドラヒロインって、絶対に壁にぶち当たるじゃないですか。でも『それが悪いことじゃないんだ』って毎回思わせてくれる。成長や苦（く）が、人生において必要であることを学ばせてもらえるのが、朝ドラ。今回も“うらめしいこと”がたくさんで、１話からうらめしいんです（笑）。そこから、どうすばらしく…『この世はうらめしい。けど、すばらしい。』というキャッチコピーのようになっていくのか、注目してもらえたらうれしいです」

◆郄石 あかり（たかいし・あかり）２００２年１２月１９日生まれ。２２歳。宮崎県出身。１４年、現在の所属事務所「エイベックス」が主催した「キラットエンタメチャレンジコンテスト２０１４」で「ナルミヤオンライン賞」を受賞し、芸能界入り。１９年、俳優活動を本格的に開始。身長１６０センチ。趣味は歌、ダンス。