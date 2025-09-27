「天才だ…」「細やかな模様」母親が編んだ“レースカーテン”がすごすぎる 材料は“100均ダイソー”
母親が編んだというレースカーテンがXに投稿され、表示回数305万件超え、16万「いいね！」が付く話題となっている（25日午後5時時点）。
【写真一覧】「ため息の出るような美しさ」母親が編んだバッグやニットの作品
「編みちゃん」さん（@amimonobeginner）が「母が編んだカーテン見てほしい〜」というコメントとともに、白いレースカーテンの写真を投稿。100円ショップの商品を使って編んだという母親の力作を紹介した。
作品を見たユーザーからの「天才だ……やっぱり素晴らしい……大物編めるの凄すぎる……」とのコメントに、「編みちゃん」さんは「ちまちま半年くらいかけて編んでた〜伝えときます」と返答している。
ほかにも「すごく素敵！どうしたらこんなに綺麗に編めるんだ！プロか!? 今後も作品作るならみたいですー」とのコメントには、「ありがとうございます!! 若い時から編み物してたみたいです そう言って頂けて嬉しいです」と返答していた。
また「風で揺れたカーテンを想像しただけで、お母様の愛が感じられる」「細やかな模様をこんなにも整然と編まれて、ため息の出るような美しさです」「なんだコレ ゴッドハンドやろ」などの反響が寄せられている。
