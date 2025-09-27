近藤千尋、父の顔出しショット公開 反響相次ぐ「お父さんマジ若い」「そっくりですね」
TBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）の公式Xが、26日に更新。モデルの近藤千尋（35）、近藤の父、夫でお笑いトリオ・ジャングルポケットの太田博久（41）との3ショット写真が公開された。
【写真】めっちゃイケメン！近藤千尋、父の顔出しショット公開
Xでは「お題に沿った写真でいいね数を競え！#ラッピー写真レース。今週のお題：かっこいい写真【#近藤千尋さんの写真】大好きな2人」との文言とともに、3人での写真を公開。
SNS上では「お父さんマジ若いしかっこいい！」「お父さん、背が高い！」「そっくりですね」などといった感想が相次いで寄せられている。
近藤と太田は2015年9月に結婚。17年5月に長女、19年10月に次女、24年8月に三女が誕生している。
