アンミカ、夫の兄の職業を告白 「ええー！」「すごっ！」共演者驚き「このあと誰もしゃべれへん…」
モデルでタレントのアンミカ（53）が、25日放送のTBS系『ニンゲン観察バラエティ モニタリング』（毎週木曜 後8：00）に出演。夫の兄の職業を明かした。
アンミカ、54歳迎えた夫と“顔出し”夫婦2ショット「お似合いなお二人」「笑顔がとても素敵です」 誕生日を祝福
「自慢できるスゴい親戚」を聞かれ、「直系ではないですけど、旦那さまのお兄さんが今ハリウッドの映画監督で、ブラッド・ピットさんの『マネーボール』（2011年）とか、カンヌの監督賞を獲った『フォックスキャッチャー』（2014年）とか、その映画監督さんです」と告白。共演者は「ええー！」「すごっ！」と驚いた。
これを聞いたブラックマヨネーズの吉田敬が「すごい！このあと誰もしゃべれへん」とツッコミ。相方の小杉竜一が「じゃあこういう話、（近藤）春菜ある？」とハリセンボンの近藤に振り、スタジオは爆笑に包まれた。
アンミカは1972年3月25日生まれ。韓国出身。O型。テンカラット所属。韓国に生まれ、大坂で育つ。1993年、パリ・コレクションに出演。ジュエリー・ファッションデザイナーや、化粧品プロデュース、エッセイ執筆、バラエティー出演など幅広く活躍。12年7月、アメリカ人の実業家と結婚した。
