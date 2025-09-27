国民スポーツ大会の開幕が、今月下旬に迫りました。

県代表として、トライアスロン競技に出場する夫婦を紹介します。

9月9日に開かれた、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の県選手団「結団壮行式」。

約300人の選手らが、大会での活躍を誓いました。

選手団の一員として “夫婦” で式に出席したのは、池田 圭介さん 45歳と、妻の千春さん 50歳です。

（池田 圭介さん）

「同じ選手団の人と顔を合わせて、ますますモチベーションが上がってきた」

（妻 千春さん）

「8年越しの思いが叶ったということで、すごくうれしい気持ちでいっぱい」

夫婦そろって挑む競技は「トライアスロン」です。

国民スポーツ大会のトライアスロンは、スイム1.5キロ、ラン10キロ、バイク40キロで争います。

（池田 圭介さん）

「3種目をいっぺんにやる充実感や、達成感が1番の魅力」

時津町出身の池田圭介さん。

学生時代は陸上部に所属し、専門は長距離でした。

地元 鳴北中学卒業後、駅伝の名門校福岡県の大牟田高校に進学し、全国高校駅伝に二度出場。

大学も名門・中央大学に進むと「箱根駅伝」に大学4年まで毎年出場し、2年生の時には往路優勝にも貢献。

卒業後は、実業団でも活躍しました。

28歳で引退したのを機に、以前から興味があったというトライアスロンを始めました。

（池田 圭介さん）

「3歳の時からスイミングスクールに通っていて、泳ぐことには自信があった。陸上競技の時と比べて（トライアスロンは違う)やりがいがある」

会社員時代の2012年に、千春さんと結婚。

今は夫婦でトライアスロンを行っていますが、妻の千春さん、学生時代はそれほどスポーツとは縁がなかったそうで…

（妻 千春さん）

「高校生まではずっと帰宅部、スポーツとは全く無縁。大学に行って泳げるようになりたいと思って水泳部に入った」

最初は、夫の趣味に付き合う程度で始めたトライアスロン。

しかし、段々と何ものにも変えられない “達成感” に魅了されるようになり、競技にのめり込んでいきました。

（妻 千春さん）

「(種目は)3つ。きついけれど、やりがいはすごくある。すごく楽しい」

夜が明けてくる、午前6時頃。

大村市の水泳場には、黙々と泳ぐ池田さん夫婦の姿がありました。

練習時間を確保するため、出勤前の早朝トレーニングが 2人の大切な日課だそうです。

短時間に集中して取り組む、早朝トレーニング。ほとんど会話はありません。

クロールや平泳ぎなど、様々な種目を1時間かけて、2キロほど泳ぎます。

（妻 千春さん）

「時々疲れたと思うことはあるけれど、練習しないで仕事に行って “きょう練習しなかったな” と思うモヤモヤ感が嫌なので、練習してちょっと疲れてるけど、仕事頑張っている方が精神的には良い」

（池田 圭介さん）

「強くなるには、朝練習が重要になる。全く苦にならない」

去年、佐賀県で行われた国スポには、千春さんが初出場。

サポートとして同行した圭介さんには、"夫婦で県代表" という思いが強く芽生えたそうです。

それ以来、夫婦で出場できるように支え合いながら、トレーニングを続けてきました。

そして今年6月、熊本県で行われた選考レースではその努力が実を結び、それぞれ 男女2枠の県代表の座を掴み取りました。

（池田 圭介さん）

「8年かかった。負け続けてあきらめるのは、絶対に嫌だった。絶対国スポ枠を取って、夫婦で出場したいという目標があったので、決まった時はうれしかった」

夫婦2人3脚、8年越しにつかんだ大舞台。

それぞれの目標に向かって、ベストを尽くします。

（池田 圭介さん）

「自分の力を精一杯出せるように。

順位は30番以内を目標に頑張りたい」

（妻 千春さん）

「去年の順位を1つでも上回れるように頑張りたい。夫婦とも無事完走して、その日の夜にはおいしいビールを飲みたい」

国民スポーツ大会は今年、滋賀県などで開催されます。

トライアスロン競技は開幕日の9月28日に行われ、池田さん夫婦はそれぞれ、成年男子・成年女子の部に出場します。