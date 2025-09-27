8年越しの夢叶う！「夫婦でつかんだ“国スポ”出場」28日に開幕 挑むのはトライアスロン競技《長崎》
国民スポーツ大会の開幕が、今月下旬に迫りました。
県代表として、トライアスロン競技に出場する夫婦を紹介します。
9月9日に開かれた、国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会の県選手団「結団壮行式」。
約300人の選手らが、大会での活躍を誓いました。
選手団の一員として “夫婦” で式に出席したのは、池田 圭介さん 45歳と、妻の千春さん 50歳です。
（池田 圭介さん）
「同じ選手団の人と顔を合わせて、ますますモチベーションが上がってきた」
（妻 千春さん）
「8年越しの思いが叶ったということで、すごくうれしい気持ちでいっぱい」
夫婦そろって挑む競技は「トライアスロン」です。
国民スポーツ大会のトライアスロンは、スイム1.5キロ、ラン10キロ、バイク40キロで争います。
（池田 圭介さん）
「3種目をいっぺんにやる充実感や、達成感が1番の魅力」
時津町出身の池田圭介さん。
学生時代は陸上部に所属し、専門は長距離でした。
地元 鳴北中学卒業後、駅伝の名門校福岡県の大牟田高校に進学し、全国高校駅伝に二度出場。
大学も名門・中央大学に進むと「箱根駅伝」に大学4年まで毎年出場し、2年生の時には往路優勝にも貢献。
卒業後は、実業団でも活躍しました。
28歳で引退したのを機に、以前から興味があったというトライアスロンを始めました。
（池田 圭介さん）
「3歳の時からスイミングスクールに通っていて、泳ぐことには自信があった。陸上競技の時と比べて（トライアスロンは違う)やりがいがある」
会社員時代の2012年に、千春さんと結婚。
今は夫婦でトライアスロンを行っていますが、妻の千春さん、学生時代はそれほどスポーツとは縁がなかったそうで…
（妻 千春さん）
「高校生まではずっと帰宅部、スポーツとは全く無縁。大学に行って泳げるようになりたいと思って水泳部に入った」
最初は、夫の趣味に付き合う程度で始めたトライアスロン。
しかし、段々と何ものにも変えられない “達成感” に魅了されるようになり、競技にのめり込んでいきました。
（妻 千春さん）
「(種目は)3つ。きついけれど、やりがいはすごくある。すごく楽しい」
夜が明けてくる、午前6時頃。
大村市の水泳場には、黙々と泳ぐ池田さん夫婦の姿がありました。
練習時間を確保するため、出勤前の早朝トレーニングが 2人の大切な日課だそうです。
短時間に集中して取り組む、早朝トレーニング。ほとんど会話はありません。
クロールや平泳ぎなど、様々な種目を1時間かけて、2キロほど泳ぎます。
（妻 千春さん）
「時々疲れたと思うことはあるけれど、練習しないで仕事に行って “きょう練習しなかったな” と思うモヤモヤ感が嫌なので、練習してちょっと疲れてるけど、仕事頑張っている方が精神的には良い」
（池田 圭介さん）
「強くなるには、朝練習が重要になる。全く苦にならない」
去年、佐賀県で行われた国スポには、千春さんが初出場。
サポートとして同行した圭介さんには、"夫婦で県代表" という思いが強く芽生えたそうです。
それ以来、夫婦で出場できるように支え合いながら、トレーニングを続けてきました。
そして今年6月、熊本県で行われた選考レースではその努力が実を結び、それぞれ 男女2枠の県代表の座を掴み取りました。
（池田 圭介さん）
「8年かかった。負け続けてあきらめるのは、絶対に嫌だった。絶対国スポ枠を取って、夫婦で出場したいという目標があったので、決まった時はうれしかった」
夫婦2人3脚、8年越しにつかんだ大舞台。
それぞれの目標に向かって、ベストを尽くします。
（池田 圭介さん）
「自分の力を精一杯出せるように。
順位は30番以内を目標に頑張りたい」
（妻 千春さん）
「去年の順位を1つでも上回れるように頑張りたい。夫婦とも無事完走して、その日の夜にはおいしいビールを飲みたい」
国民スポーツ大会は今年、滋賀県などで開催されます。
トライアスロン競技は開幕日の9月28日に行われ、池田さん夫婦はそれぞれ、成年男子・成年女子の部に出場します。