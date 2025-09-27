2014年に結婚し、2017年に第一子を出産した元テレビ東京の松丸友紀さん。現在はフリーアナウンサーとして仕事に子育てに活躍していますが、産後から５年ほど尿もれに悩み、仕事に集中できなかった時期があったそうで ── 。（全2回中の1回）

【写真】尿漏れに悩みながらも1児の母として奮闘した松丸さんのプライベート大公開（全20枚）

「よし、やろう！」と仕事で力んだ瞬間に

産後はしばらく尿漏れに悩まされたと語る松丸さん

── 2017年に第一子を出産された松丸さんですが、産後は尿漏れや急な尿意に悩むようになったそうですね。いつごろから尿漏れが気になりましたか？

松丸さん：子どもが走り回るようになった2歳ごろですかね。子どもを追いかけたり、一緒にトランポリンを跳んだりしたときに漏れるようになりました。最初は「一時的なものかな？」と軽く考えていたのですが、頻繁なので悩むように。尿漏れしている自分を認めたくなくて、尿漏れパッドではなく生理用の布ナプキンを使っていたのですが、一度にドッと漏れるほどでした。

そのうち、尿意を突然、強く感じるようになって…。尿意を少し感じたと思ったら、数分後には激しい尿意に変わり、道端でしゃがみ込んでしまうことがあったんです。

── それまで尿のトラブルはなかったのでしょうか。

松丸さん：出産前はまったくありませんでした。自慢じゃないですけれど、出産前はトイレに行く回数が人より極端に少なかったんです。朝8時にトイレに行ったら、夕方までトイレに行かなかったということが少なくありませんでした。番組収録中は自由にトイレに行けないので、「自分は膀胱が大きくてたくさん溜められるのかな？ラッキー」ぐらいにしか思わなかったです。尿で悩むのはもっと高齢になってからだと思っていたので、まさか自分がこの年で悩むようになるとは思ってもみなかったです。

尿漏れする前、産後半年くらいで膀胱炎になったことがあって。子どもをベビーカーに乗せて散歩するのが日課になったある日、尿意をすこし感じて、朝からトイレに行っていないことに気づきました。でも、外出中に子連れでトイレに入ることにハードルを感じて、家に着くまで我慢することにしたんです。しばらくすると、下腹部に急に激痛が走って…。病院に行ったら膀胱炎と診断されました。今までのように我慢がきかないんだなと、体の変化を感じたできごとでした。

── 尿漏れはどのくらいの期間、悩まれたのでしょうか。また、育休を経て仕事に復帰されていますが、仕事中はどんな対策をしていましたか。

松丸さん：尿漏れのことが常に気になっていたのは育休を経て仕事に復帰した後、5年くらいですね。仕事に次第に集中できなくなってしまいました。バラエティ番組では、体を張る仕事も多いんです（笑）。「よし、やろう！」と力んだときに漏れてしまうことも。飛び跳ねるなど、激しく動く仕事のときは尿漏れの心配で頭がいっぱいでした。テレビ東京を退社してフリーランスになってからも、勝負に負けたら電気イスに座るという企画が生放送であり、心配で生理用ナプキンをつけて挑みました。

「大縄を回すだけで漏れた」とママ友と笑い合い

産後の身体の変化について語る松丸さん

── なかなか人に話しにくい話題だと思いますが、ひとりで悩まれていたのでしょうか。

松丸さん：まず夫に話しましたが、頻繁に相談していたのはママ友です。産後の体のことは女性同士のほうが共感し合えるし、おすすめのクリニックなど、よい情報を教えてもらえたりするので。みなさんけっこう悩んでいて「大縄跳びで、縄跳びを回すだけで跳んでいないのに漏れた！」とか、いろいろなエピソードを披露し合って。お互い笑い話にすることで、気持ちが軽くなりました。

── 同じ境遇の仲間がいると心強いですね。 職場には相談しづらいかもしれませんが、どうされていましたか？

松丸さん：仕事に集中できずに全力投球できない状態が続いたので、とくに心配な仕事のときに、スタッフさんに打ち明けることはありました。長年出演しているバラエティ番組『ゴッドタン』では、激しいダンスを踊る企画のときに心配になって、プロデューサーの佐久間宣行さんに思いきって尿漏れの相談をしたんです。自分だけで抱えこむよりも、誰かと共有できていると思うと安心感がありましたね。

── 現在も、仕事現場で尿漏れの不安がよぎることはありますか？

松丸さん：おかげさまでだいぶ改善されたので、全力で仕事に立ち向かえています。尿漏れには、骨盤底筋群（骨盤の深層にある筋肉の集合体）を鍛えることが推奨されているようで、そのエクササイズを頑張って継続しています。

── 骨盤底筋群は、おしっこを我慢するように膣に力を入れる、緩めることを繰り返すと鍛えられると聞いたことがあります。

松丸さん：私もそのように聞いたのですが、実際にやってみたらコツをつかむまで地味に難しいんです。おしっこを我慢する感覚なのですが、力の入れ方が違うと骨盤底筋ではなく、お尻の力で尿道を締めてしまい、ちゃんと鍛えられません。腹筋と違って感覚をつかみにくい筋肉なうえ、即効性がないので、モチベーションがなかなか上がらなくて…。

そこで、もともと通っている整体に相談してみたら、「逆腹式呼吸」という呼吸法のエクササイズを教えてもらいました。通常、腹式呼吸は息を吸うときにお腹を膨らませ、息を吐くときにお腹を凹ませるんですけど、これを逆にすると。つまり、息を吸うときにお腹をへこませながら、膣をギュッと締めて引き上げるように力を入れて、息を吐くときにお腹を膨らませて膣を締めた力を抜きます。お尻の力は極力使わないように注意するそうです。この「逆腹式呼吸」を教えてもらって、そのとおりやってみたら、骨盤底筋群を鍛えている感覚が掴みやすくなってきました。

── この方法で、尿漏れはだいぶ解消されたのでしょうか？

松丸さん：それが、しばらく続けてみましたが、仕事と育児で忙しい日々の中でエクササイズをサボってしまうことが次第に増え、再び尿漏れに悩まされるようになってしまったんです。そこで、昨年クリニックを受診しました。そのクリニックには、電気で微弱な振動を起こして骨盤低筋群を鍛えるためのいすがあって、これに15分ほど座ります。1か月ほどで徐々に変化を感じてきました。

── 今もクリニックに通っているのでしょうか？

松丸さん：いえ、だいぶ尿漏れが改善されてきましたし、仕事と子育てをしながらクリニックにずっと通い続けることが難しかったので、今は通っていません。ただ、骨盤底筋群は意識して鍛えないとまた衰えてしまうと聞き、以前やっていた逆腹式呼吸に合わせたエクササイズを再び自宅で行っています。以前のようにサボらずに、継続したら、ようやく習慣化できた気がします。

尿漏れを機に自分自身を労わるように

── エクササイズ以外で気をつけていることはありますか。

松丸さん：こまめにトイレに行くことを心がけています。子連れだとトイレに行くハードルが高いのでつい躊躇してしまうこともありましたが、必ずトイレに行くようにしたら、漏れなくなりましたし、突然の強い尿意も緩和されました。それ以降は、膀胱炎予防も兼ねて心がけています。

出産してしばらくは子ども中心の生活になっていたので、自分のことはつい後回しになってしまうことがありました。でも、尿トラブルをきっかけに自分自身の身体も労わるようになったことで、いまは健康にも留意しながら、穏やかに過ごせるようになりました。

…

松丸さんが産後に抱えた悩みは尿漏れだけではありませんでした。夫の新田康仁さんは競輪選手として月の半分は地方でレースに参加しているため、その間はワンオペ状態。初めての育児で授乳もうまくいかず、自分を責めたことも。いとおしいわが子の命を守るプレッシャーと、産休中の孤独に襲われ、クローゼットの奥にスマホを投げ込んだことが幾度となくあったそうです。

うつのような状態から脱却できたのは、同時期に出産をした職場の後輩がきっかけでした。同じ悩みを持つもの同士で話をしたりするなかで、次第に心が楽になっていったそう。現在、息子さんは小学2年生。体力的にはだいぶラクになったそうですが、いまは勉強をうながすことに苦戦しているそうです。

取材・文／西谷友里加 写真提供／松丸友紀