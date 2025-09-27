鷺宮製作所・竹丸和幸、日の当たらない道歩んできたサウスポーが今、注目選手に…イチ推しドラフト候補

「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」が１０月２３日の午後４時５０分から、都内で行われる。“運命の日”まで残り１か月を切り、視察を重ねる１２球団スカウトの「眼」も、さらに熱を帯びている。スポーツ報知では３人の記者が「イチ推し」のドラフト候補をピックアップするとともに、今秋のドラフトについて展望した。

◆竹丸和幸 鷺宮製作所 ２３歳投手

ドラフト戦線で毎年、スカウト陣から熱い視線を受けるのが即戦力の社会人サウスポーだ。昨年は、ＮＴＴ西日本の伊原陵人が阪神１位、西濃運輸の吉田聖弥が中日から２位で指名された。一昨年は、ホンダ鈴鹿の森田駿哉が２位指名で巨人に入団している。

今年、真っ先にその「枠」に入ってくるのが鷺宮製作所の竹丸だ。１７８センチ、６９キロの細身のサウスポー。しなやかなフォームから最速１５０キロの切れのあるストレートを投じ、決め球のチェンジアップ、スライダーにカーブ、カットボールと多彩な変化球を自在に操る。「どの球種でもストライクを取れるのが一番の強みです」。ドラフトイヤーを迎え、その投球はさらに安定感を増している。

３月のＪＡＢＡ東京大会はＪＦＥ東日本との準決勝に先発し、８回２失点。初優勝に貢献した。都市対抗野球の東京都予選では２試合に登板し、１０回２／３を自責点１。防御率０・８４と圧巻の数字を残した。８月の本大会は、ＴＤＫとの１回戦に先発して６回２安打１失点。チェンジアップがさえ８三振を奪うなど、８強入りに貢献した。

視察したロッテ・榎アマスカウトグループディレクターは「見るたびに真っすぐが強くなっているイメージで、今まで見たなかで一番よかった。力感のないフォームから投げるストレートは打ちづらく、空振りが取れる」と高い評価を与えた。

出身高校は広島の崇徳。最後の夏は背番号１０で臨み、県大会４回戦で先発したが、４回１失点で敗れた。高校で野球はやめるつもりだったが、当時の監督の勧めで首都大学リーグの城西大へ進んだ。それでも４年春までは同リーグ２部。「働きながら軟式野球でも」と考えていたところ、鷺宮製作所から声がかかり２４年に入社した。日の当たらない道を歩んできたサウスポーが、ドラフト１位の栄誉をつかみ取ろうとしている。（浜木 俊介）

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日、広島市生まれ。２３歳。崇徳では２年秋に初めてベンチ入り。城西大では２年春に２部リーグデビュー。４年秋に１部に昇格して３勝１敗、防御率１・５２（リーグ２位）。１７８センチ、６９キロ。左投左打。