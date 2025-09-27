マンUのDFマズラウィが10月の代表ウィーク明けまで離脱か FWディアロもブレントフォード戦を欠場へ
マンチェスター・ユナイテッドに所属するモロッコ代表DFヌサイル・マズラウィとコートジボワール代表FWアマド・ディアロが、ブレントフォード戦を欠場する。26日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。
マンチェスター・ユナイテッドは前節のチェルシー戦で勝利。27日の第6節ではリーグ戦連勝がかかるブレントフォード戦に臨むが、マズラウィとディアロの主力2名を欠くことになる。
ルベン・アモリム監督はブレントフォード戦を控えた会見で、「マズラウィは代表ウィークまで欠場する」と負傷のため離脱すると明言。ディアロのブレントフォード戦欠場については、次のように理由を説明している。
「アマド（・ディアロ）は家族が亡くなったため欠場する。我々はアマドを全力でサポートしている。彼にとって、いまは故郷に帰ることが重要だと考えている」
なお、チェルシー戦で退場したブラジル代表MFカゼミーロは、1試合の出場停止処分を受けているためブレントフォード戦を欠場することが決まっている。
マンチェスター・ユナイテッドは前節のチェルシー戦で勝利。27日の第6節ではリーグ戦連勝がかかるブレントフォード戦に臨むが、マズラウィとディアロの主力2名を欠くことになる。
「アマド（・ディアロ）は家族が亡くなったため欠場する。我々はアマドを全力でサポートしている。彼にとって、いまは故郷に帰ることが重要だと考えている」
なお、チェルシー戦で退場したブラジル代表MFカゼミーロは、1試合の出場停止処分を受けているためブレントフォード戦を欠場することが決まっている。