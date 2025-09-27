「俺はお前たちのために命がけで働いてる 」という言葉の裏で──。日本ではじめて「離婚カウンセラー」を名乗り、夫婦問題の専門家として活躍中の岡野あつこさん。この道を歩みはじめたきっかけは自身のドロ沼離婚の経験が大きかったそうです。（全3回中の1回）

【写真】「和装姿で結婚式をあげた幸せな20代」から離婚カウンセラーになるまで（全16枚）

交際中の彼を追い、京都の大学に急きょ進学を決め

絶望的な人生経験を経てもなお、「自分は強運の持ち主」と語るポジティブな岡野さん

── 1991年に日本ではじめて「離婚カウンセラー」を名乗り、夫婦問題の専門家としてメディアでも活躍中の岡野あつこさん。35年間で約4万人もの相談を受けてきましたが、ご自身の人生もまた波乱に満ちたものでした。激動の人生を生き抜く強さは、お母さんから受け継いだものだったとか。とくに印象に残っているエピソードはありますか？

岡野さん：今でも忘れられないのが、小学5年生のときの出来事です。家はもともと裕福な家庭ではなかったのですが、近所の悪ガキに「岡野の家はボロだ」とからかわれ、悔しくて泣いて帰ったんです。すると母は、すぐに知り合いに掛け合って土地を借り、親戚中からお金を工面し、新築の一戸建てを建ててしまった。娘に劣等感を抱かせまいと、パートを頑張り、家計を支え続けました。いっぽうで、父は気が小さく、借金に驚いて寝込んでしまったほど（笑）。気丈で優しい母の姿は、今でも強烈に焼きついています。

── そんなお母さんゆずりの行動力が発揮されたのが、進路の決断です。高校卒業後、交際相手を追って京都で暮らしたそうですね。

岡野さん：そうでしたね。当時、文通から交際に発展した男性が、京都大学に進学することになり、「京都に来ないか」と誘われたんです。私はすでに別の大学に合格していたのですが、それを蹴って立命館大学を急きょ受験。親は大反対しましたが、何とか説得し、彼を追って京都で暮らすことになりました。ところが、1年もたたないうちに、関係は終わってしまいました。お弁当を作ったり、身の回りの家事をしてあげたりと尽くしまくっていたら、うっとうしがられ、フラれてしまったんです。そこで、思いきって人生変えようとツンデレ路線に走ったら急にモテだして（笑）。大学時代は遊びとバイトに明け暮れました。家庭教師や飲食店、スナックのバイトで月20万くらい稼いでましたね。

── その後、婚約破棄を経て、結婚されています。どんないきさつがあったのでしょう。

岡野さん：京都まで追いかけた彼にフラれた後、大学時代に別の人と交際をはじめたんです。その彼とは大学卒業後に婚約し、千葉の松戸で同棲生活を始めたのですが、刺激のない日々に物たりなさを感じてしまい。つい京都の元カレに電話をしたら、「1年後に迎えに行くから待っててほしい」と言われ、その気になってしまったんです。結局、婚約は破棄。優しくて真面目な人だったので、後ろめたさを感じていました。

ところがある日、見知らぬ女性から電話があり「ありがとう。あなたのおかげで私たち結婚することになりました」って言うじゃないですか。要は、彼も浮気をしていたんです。「お礼が言いたいから会いましょう」と誘われ、なぜか一緒に並んでお茶を飲みました（笑）。その1年後、京都から上京した元彼と結婚。ですが、それが波乱の結婚生活の幕開けでした。

結婚5年目で起きた異変

息子が3歳のころに離婚、保険の営業をしながら子どもを育てた

── どんな結婚生活だったのでしょうか。

岡野さん：最初の5年間は夫婦仲はよく、子どもにも恵まれて幸せでした。当時は景気がよくて、不動産会社に勤めていた夫の収入は月100万円を超えることもあり、羽振りがよかったんです。ところが、実家にまつわる土地（借地）のトラブルがきっかけで、夫に不信感が芽生えました。母が苦労して建ててくれた、実家が持つ借地権の購入の交渉を、父が夫に任せたんです。すると夫は、相場よりかなり安い値段でその土地を買い叩き、自分名義にしてしまったんです。父は「娘婿だから構わないよ」と納得していましたが、私の気持ちは複雑でした。

その数か月後、夫が実家の建て替えを提案。承諾すると3日で壊されましたが、しばらく経っても建て替えなかったんです。その後おかしいと思って調べたら、土地の名義が知らない会社のものに変わっていたんです。知り合いの不動産屋に相談したら「たぶん計画的だろうね」と言われました。思い出が詰まった場所を奪われたことへの怒りと悲しみで、信頼が大きく揺らいだんです。

── 信じていた相手に裏切られ、大切な思い出の場所まで失った。そのショックは大きかったでしょうね。

岡野さん：ただ、その時点では、離婚までは考えていませんでした。決定的だったのは、その後の浮気です。

ある日「税務署に追われていて家に帰れない」と夫が突然、言い出して、居場所をはぐらかされたんです。しかたなく、10日分の着替えを持たせたのですが、なかなか帰ってこない。おかしいと思い、住所を突き止めて行ってみたら、女の家のベランダに私が持たせたパンツが干してあったんです。証拠になると思って写真を撮り、弁護士に相談したものの「それだけでは証拠にならない」と一蹴されました。探偵に頼むお金もない。だから、サングラスにロングのウィッグをつけて自分で張り込みをしました。

── そのかっこう、かえって目立つのでは…。

岡野さん：でも、そのおかげで張り込み中に近くの同じアパートの住人の女性が声をかけてくれ、協力してくれることになったんです。夫には「もしも浮気しているならやめてほしい」と訴えましたが、「俺はお前たちのために命がけで働いてる」なんて言うものだから、バカな私は信じてしまって。ところが、その直後に協力者から「今、来ました！」と連絡が…。それが離婚の決定打でした。

結局、裁判で有効な証拠は取れず、資産も巧みに隠され、財産分与や慰謝料は得られなかったんです。離婚調停中は、夫が理不尽な理由で私を訴えてきたり、親権を奪おうと、あの手この手を画策したりと、まさしくドロ沼でした。

離婚が決まったのは、子どもが3歳のとき。8年間の結婚生活にようやくピリオドを打つことができ、心からホッとしたことを覚えています。

持ち運びできる「おりん」で「チーン」と

── 小さな子どもを抱えながらの離婚調停。想像を絶する日々だったと思います。どんなふうに自分の心を支えていたのでしょう。

岡野さん：精神的に追いつめられ、メンタルはボロボロ。そんなとき、「そうだ、夫を亡き者にしよう」と思い立ったんです。勝手に戒名をつけて、電池式のろうそくを並べ、腹が立つたびにチーンと勢いよく「おりん」を鳴らして「ご愁傷様です」と手を合わせるんです。私のできる精一杯の仕返しでした。持ち運びできる小さなおりんも買って、ストレスがつのるとカバンから取り出して鳴らしまくってましたね。

── 想像すると、なかなかシュールな光景です…。

岡野さん：はたから見たら滑稽ですよね（笑）。でも、それくらいしないと心が持たなかったんです。浮気されたことで、「女としての魅力がないのかな」と、自己否定のループにも陥りました。どうにか自信を取り戻したくて、思いきってほかの男性と会ったこともあります。そのうちのひとりで、12歳年下の大学生に「そんな浮気男、もう離婚しているし、あなたから捨てた気持ちでいればいいんじゃないですか」と言われ、目が覚めました。

── 壮絶な離婚経験が、今の「離婚カウンセラー」という職業につながっていったのですね。

岡野さん：当時は、離婚の相談ができる場所なんてなかったんです。だから占いに行きまくったり、宗教にも頼りました。わらにもすがる思いだったんです。意を決して弁護士に相談に行くと、「離婚する覚悟が決まってから来てください」とあしらわれ、「本当は離婚したくないんです。こんな旦那だけど、やっぱり好きなんです」と泣いてしまったこともありました。

そのとき、思ったんです。何も知らずに離婚に向き合うのは、これほど大変なものなのかと。知識という武器を身につけなくてはやられっぱなしになると痛感しました。もしも「ここに行けば助けてくれる」という安全地帯があれば、私の人生は違っていたかもしれない。誰もいないなら私がやろう。その気持ちが、今の活動の原点になっています。

「離婚カウンセラー」は世の中にない肩書だったので、世間の偏見があり、浸透するまでには長い時間がかかりましたが、今では夫婦のトラブルを相談する際の選択肢として、定着しました。時代の流れを感じますね。

…

自身のドロ沼離婚の経験から、離婚カウンセラーの道を歩みはじめた岡野さん。しかしこれまでにない肩書きゆえ、「人の不幸に乗じている」など、当初は偏見が強かったそう。「離婚させるのが目的ではない」といくら説明しても、周囲に耳を傾けてもらえず、わかってもらうのに10年以上の時間を要しました。しかし、そんな批判に負けず、信念を持って活動を続けてきました。これまで支援した相談者の数は35年間で延べ4万人にも及ぶそうです。

取材・文／西尾英子 写真提供／岡野あつこ