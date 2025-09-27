2　隠れた自分を知る、ユングの「タイプ論」──河合俊雄さんと読む『河合隼雄』【NHK別冊100分de名著】

河合俊雄さんが伝える、河合隼雄の心理学 #2

日本人として初めてユング派分析家の資格を取得し、箱庭療法をはじめとする心理療法を取り入れた臨床心理学者・河合隼雄は、半生をかけて人々の悩みに寄り添い、「こころの問題」と向き合い続けました。



『別冊NHK100分de名著 集中講義 河合隼雄 こころの深層を探る』では、同じ心理学の道を歩む河合俊雄さんが、師であり、父である河合隼雄の著作をやさしく読み解き、その思索の歩みをたどりながら、日本人の心の奥深くに迫っていきます。





ユングのタイプ論で知る「隠れた自分」

「心の現象学」であるユング心理学は、いかにして生まれたのか。それを明らかにするため、著者はまずユングにとっての二人の先達と比較しています。オーストリアの精神科医で深層心理学の巨頭、ジークムント・フロイトとアルフレッド・アドラーです。



アドラーとユングは、一時期フロイトと研究を共にしていましたが、いずれも意見の相違から決別しています。フロイトとアドラーの理論の一番の違いは、人の心や行動は無意識の「性衝動」によって規定されるとしたフロイトに対し、アドラーは「権力への意志」こそが人間を動かす基本的な動因だとしたところにあります。例えば「彼／彼女のことを愛している」という時に、その愛を突き動かしているのは性衝動なのか、それとも、彼／彼女を我がものとして支配したいという欲求なのか、ということです。アドラーは、愛も性も、権力への意志を遂行するための手段と考えたのです。



しかし著者は、ユングによる不安発作に悩む若い女性の症例を引いて、どちらの理論でも説明がつくことを指摘します。ここではその症状や経緯に関する詳細は割愛しますが、発作の背景にあったのは、十四歳の時に事故によって亡くした父親に対する強い愛情でした。フロイトの視点で分析すると、この女性の不安発作は最愛の父が他の女性に関心を示した時に受けたショックが発展したものだろうと考えられます。一方のアドラーの理論に沿って考えるならば、彼女が父親を愛し、優しくしたのは、父と不仲だった母親からその座を奪うための手段であり、他の女性に関心を示したことが心に傷を残したのも、この権力闘争を邪魔するものだったからということになります。

フロイトとアドラーの相違として、もう一つ指摘したいことは、フロイトが症状の説明のために患者の過去の生活史をたどり、過去の近親相姦的願望の結果として、症状を因果的に説明しようとするのに対し、アドラーは神経症症状を、目的をもった設定（略）として、むしろ未来との連関性のなかに位置づけようとしたことである。

フロイトが患者の症状を「こんなことがあったから」という過去から説明したのに対し、アドラーは「こうしたい（こうありたい）から」という目的から説明し、その目的が達成されないという可能性や現実から心の目を背ける手段として不安発作などの症状に逃げ込んでいるのではないかと考えたのです。



性か権力か、過去か目的か。どちらかの理論でしか説明がつかないとなれば、説明のつくほうが正しく、つかないほうには理論的な不備があると考えられます。しかし実際には、一つの現象に対して二つの異なる説明が可能でした。



これは一体どういうことなのか。この問いを入口として、フロイトともアドラーとも異なる自分の心理学を追求し、苦闘した末にユングが辿りついたのが『タイプ論』です。

同じ事象をみても、それに対する態度が異なると、考え方も、見方も変わってくる点に注目して、人間には異なる二つの一般的態度があるとユングは考えた。つまり、あるひとの関心や興味が外界の事物やひとに向けられ、それらとの関係や依存によって特徴づけられているとき、それは外向的と呼び、この逆に、そのひとの関心が内界の主観的要因に重きをおいているときは、内向的といい、両者を区別した。

人間のタイプを語る時によく用いられる「外向的」「内向的」という言葉は、ここから来ています。ユングは、フロイトとアドラーの見解が異なるのは、そもそも二人が異なるタイプの人間だからだと考えました。外向的なフロイトは、人間の行動を規定する要因を愛の対象というその人の外側の世界に求め、内向的なアドラーは、その人の内なる「権力への意志」を重要視したというわけです。

無意識は意識を補償する

外向型の人とはどういう人か、同じ場面で内向型の人はどのように振る舞うのか。それについて著者は次のように綴っています。

新しい場面に入るときの行動によって、両者の相違が特徴的に出てくる。こういった場合、外向型のひとはつねに適当に行動できるのに対し、内向型のひとはどこか、ぎこちない感じがつきまとう。外向型のひとは、それほど深く考えないのに、適当に話しかけ、適当に黙り、まるでその場面に前からずっといたかのように、全体の中にとけ込んでふるまうことができる。内向型のひとは、当惑を感じ、こんなことをいっては笑われるかもしれぬと思って黙り、ときには、「こんなときは、にぎやかにしなければならない」などという考えにとらわれて、馬鹿げた行為をしてしまって、あとで一人後悔してみたりする。このように外向型のひとが、新しい場面において能力を発揮できるのに対して、内向型のひとは、自分にとって気の合った、親しい環境のなかで、その能力を発揮できる。

ほかにも、外向的な人は子どもの頃に得をすることが多いとか、内向的な人は自信がなさそうに見えるものの、いったん思いこむと少々の障害にはたじろがないなど、様々な角度からその特徴を示しています。こうした性格描写は河合隼雄の得意とするところです。ユング自身が書いたものよりも遥かにわかりやすく、かつ生き生きと描かれているので、専門家ならずとも本書を読めば両タイプの特徴が立体的に理解できると思います。



ここで重要なのは、すべての人が外向と内向、両方の資質を備えていると指摘している点です。たいていはどちらかの態度が強く出て、片方はその陰に隠れています。しかし、普段は内向的で控えめな人が満座の中で踊り出し、周囲を驚かせるということもあります。ユングはこれを「無意識」の態度と考え、普段強く出ている「意識」の態度と補償的な関係にあると考えました。

すなわち、意識の態度が一般に外（内）向的なひとは、その無意識の態度が内（外）向的で、もし意識の態度が強調されすぎると、後者がそれに対して補償的に働くのである。そして意識の態度の一面性があまりに強いときは、無意識の態度は、ときに意識の制御を破って病的な性格をもって出現することが認められる。

外向型の人の神経症にヒステリーが、内向型の人の神経症に精神衰弱症が多く見られるのは、ここに起因するとユングは考えたのです。

■『別冊NHK100分de名著 集中講義 河合隼雄 こころの深層を探る』（河合俊雄 著）より抜粋

著者

河合俊雄（かわい・としお）

1957年、奈良県生まれ。臨床心理学者、ユング派分析家。京都大学大学院教育学研究科修士課程修了。チューリッヒ大学にて博士号取得。心理療法家としてスイス・ルガーノのクリニックに2年間勤め、帰国後、京都大学大学院教育学研究科教授等を経て2007年より京都大学こころの未来研究センター教授。2018年4月より同センター長を務める。IAAP（国際分析心理学会）会長。おもな著書に『概念の心理療法』（日本評論社）、『ユング派心理療法』『心理療法家がみた日本のこころ』（ともにミネルヴァ書房）、『村上春樹の「物語」』（新潮社）、『心理臨床の理論』（岩波書店）などがある。

※全て刊行時の情報です。