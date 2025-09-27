「厳選したはずなのに」母の財布を泣かせる正体に2万いいね「全て買ったら…」「そんなにあって羨ましい」【ママリ】

結局すべて『宝物』になってしまうという不思議

「今月こそは厳選しよう」と心に決めて、いざ我が子の保育園の写真購入のページへアクセス。しかし気付くとカートの中には…！

Ⓒakachan_to_boku

保育園の写真、めちゃくちゃ厳選してるはずなのに毎月これ

なんと、気付いたときにはカートの中には3桁もの写真が。厳選しているつもりでも、削除ボタンがなかなか押せなくなる、ママあるあるですね。そして迎えるのは…恐怖の金額…。けれど、画面いっぱいに並んだわが子のかわいい写真を見るだけで心癒されて、金額よりも思い出の大切さが勝るのですよね。



この投稿には「今度厳選しないで全て買ったらいくらになるのかやってほしい」「そんなにあるの羨ましいです あって5枚とかです」といったリプライがついていました。財布は痛むけど心は満たされる、親あるあるな投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）