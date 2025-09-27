たしか「砂漠の湖」は、いずれ干上がって、死の世界になるはず…ひび割れた不毛の地に生きる「選ばれし者」の正体

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

砂漠のオアシスといえば、砂の大地にぽっかり開いた湖と、その周りに茂る緑の異世界のいマージがあります。ご想像のように、オアシスには多くの生き物が集まり、目に見えない微生物も同様です。

しかし、冬になって雨が少ななると、干上がってしまう「ドライレイク」も少なくありません。自身での移動が困難な微生物は、どのように生き抜くのでしょうか。

今回は、前回の砂漠という過酷な環境に住む微生物の解説の続きとして、ドライレイクという砂漠ならではの環境と、そこで生き抜く特異な微生物についての解説をお届けします。

黄砂の発生源、砂漠の環境

中国大陸内陸部のゴビ砂漠やタクラマカン砂漠の砂塵が、偏西風に乗って日本に飛来すると黄砂になります（図「タクラマカン砂漠とゴビ砂漠から飛来する黄砂」）。また、黄砂に含まれる、糞や枯れ草から発生する微生物についても前回の記事でご説明しました。じつはそれだけでなく、粘土そのものも微生物に富んでいます。その理由は、砂塵が発生しやすいホットスポットにあります。

砂塵が生じやすいのは、一度水没し干上がった地面です。砂漠は降水が少ない乾燥地と定義されますが、夏には、猛烈な雨が一度に降ります。この砂漠の雨で、大陸横断鉄道が転覆し、主要道路が寸断されることもあります。砂漠では、この夏の豪雨のため琵琶湖一個分くらいの湖が出現しては、秋から冬にかけて乾燥が続くと消えます（記事扉の写真）。

このように乾燥で消える砂漠の湖は「ドライレイク」と呼ばれます（図「砂漠のドライレイク」）。そして、湖を生じるような大量の降水は、砂漠の山々の土壌を浸食する川となり、ドライレイクとなる低地へと粘土粒子を集積させます。

夏の間のドライレイクには、岸辺に水草が茂り、野鳥も集まり、水草の有機物源を使って微生物も増えます（写真「砂漠のドライレイク、2つの表情」右の夏）。水辺にはカブトエビが泳いでいることもあります。カブトエビは、乾燥卵で代謝を止めて何年も生存でき、科学教材として孵化（ふか）させて観賞した記憶が思い出されます。

ドライレイクが消失すると、湖底には堆積した粘土が固まり、ひび割れた地面が広がります（写真「砂漠のドライレイク、2つの表情」左の春）。乾いた粘土には鉱物粒子だけではなく、夏に繁殖した微生物や、乾燥卵、水草由来の有機物などが含まれています。乾燥に耐性がある微生物は生き残り、大気中へ舞い上がる機会を淡々と待っているのです。

先述の通り、強い風が吹けば、砂や小石が粘土を穿（うが）ち、微生物も空気中に舞い上がります。ただし、粘土粒子とともにはじかれた微生物は、岩石に直撃したかのような衝撃を受け、多くの細胞がダメージを受けます。粘土の中で生き残っても、空気中を生きて漂えるのは選ばれし者だけなのです。

干上がっていくドライレイクを生き抜く耐塩性細菌

砂塵の発生源となるドライレイクで見つかる微生物のなかには、過酷な大気中でも生き残る能力を秘めたものがいます。ドライレイクの環境からそのしくみをみてみましょう。

降水によってドライレイクに集積された粘土には、カルシウムやマグネシウムなどのミネラル成分である「塩」が多く含まれており、湖水へと溶出します。湖水が蒸発する過程で、ミネラル成分は濃縮され、塩濃度が高まります。最終的にドライレイクが干上がると、ミネラル成分は湖底に白い結晶として析出します。

高塩環境では、多くの微生物は浸透圧で水分が細胞外に排出されてしまい、脱水で死にますが、高塩濃度に耐えられる耐塩性細菌であれば生き残ります。

塩だけじゃない…耐塩性細菌のストレス耐性

さらに、耐塩性の能力は、他の環境ストレス全般へも耐性を示します。

耐塩性細菌は、細胞内にマンニトールなどの糖を蓄積させ、高塩濃度による水分の流失を防ぎ、細胞形態を維持します。こうした糖によって乾燥時にも水分を細胞に留められるため、乾燥にも耐えることができます。

しかも糖は、水に比べ光吸収の効率も良く、紫外線の影響が体内全体に広がるのを防ぐ働きもあり、大気中での紫外線遮断にも役立っています。

それだけではなく、耐塩性細菌の膜には塩を細胞に出し入れする調整トランスポーターがあり、体内にナトリウムイオンをとりこみ、細胞体内の塩濃度を周辺に合わせ、脱水を逃れる機能も備えています。

様々な機能を発揮する膜は頑強であり、周辺の環境変化に迅速に対応できるため、環境ストレス全般に強いとも考えられています。

このように砂漠などの過酷な環境空の圧力「環境圧」に耐え抜く特徴を備えた大気微生物たちですが、どのようにして誕生し、その生き抜く術を身につけていったのでしょうか。次回は、この地球を充す微生物たちの起源を探って、地球生命誕生の頃まで遡って見ていきます。

