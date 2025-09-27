たっぷり入ってメタル風ジッパーが映えるA4収納の【アウトドアプロダクツ】リュックがAmazonで販売中！
A4収納で毎日の通勤通学を快適に！【アウトドアプロダクツ】の大容量リュックがAmazonで販売中！
充実した機能に定評がある人気ブランド【OUTDOOR PRODUCTS】から、メタル風ファスナーがポイントになったルミナスシリーズが登場。27Lのメインルームに加え、フロント、インナーにポケットを複数設けた機能的なリュック。背面側は芯材入りのメッシュ素材を採用しており、快適に背負うことができる。
27LのメインルームにA4サイズが収まる大容量設計で、通勤や通学に必要な荷物をしっかり収納できる仕様になっている。
外側と内側に計3つのポケットを備え、小物や書類を分けて収納できるため、整理整頓しやすいデザインになっている。
背面は芯材入りのメッシュ仕様で、長時間背負っても快適さを保ちやすく、日常使いに適した工夫が施されている。
メタル風のファスナーとブランドロゴ入りのダブルジッパーがアクセントになり、シンプルながら存在感のある仕上がりになっている。
