銀座三越でPOPUP開催♡MYTREX最新美顔器＆特別キットを体験

美容と健康を両立するブランド「MYTREX（マイトレックス）」が、2025年9月24日（水）～9月30日（火）の期間限定で銀座三越にPOPUP SHOPをオープンします。会場では最新美顔器「MiRAYシリーズ」の予約制体験会を開催。さらにPOPUP SHOP限定の特別キットや先着特典も登場し、普段は体験できないアイテムをじっくり試せるチャンスです♡

MYTREX美顔器体験会の詳細

体験会では、個室でカウンセリングを含む40分間じっくりと「MiRAYシリーズ」を体感可能。

予約は「PassMarket」より受付中で、期間は9月10日（水）午前10時～9月23日（火･祝）午後6時まで。各日11時、13時30分、15時30分、18時から実施され、各回1名限定（同伴者1名まで）となります。

肌状態に合わせた使用感を試せる特別な機会です。

POPUP SHOP限定キット＆価格

MiRAY ONEキット：美顔器＋専用コットン100枚＋保湿ゲル2本／特別価格 79,860円（税込）

HEAD SPA DEEP Xセット：ヘッドスパ＋クリームシャンプー／特別価格 23,320円（税込）

MiRAY RJ-40セット：高出力フラシュミラー＋保湿ゲル3本／特別価格 239,800円（税込）

銀座三越POPUP SHOPでは、美容家電とスキンケアを組み合わせた豪華キットが登場します。

さらにMiRAY ONE購入先着10名には、アンバサダー林志玲さんの直筆サイン入りモデルも選べます♡

銀座三越で楽しむMYTREXの魅力

2025年3月発売の多機能美顔器「MiRAY ONE」をはじめ、人気ヘッドスパや最新フラシュミラーも展示。サロン級ケアを自宅で叶えるMYTREXのアイテムを、実際に手に取りながら体験できるのはPOPUPならでは。

さらに三越伊勢丹アプリ会員限定で、33,000円（税込）以上の購入で「プレミアムモイストクリーム100g」プレゼントも♪

あなたの美容習慣に、新しいときめきを♡

銀座三越POPUP SHOPでは、MYTREXの美顔器やヘッドスパを実際に体感でき、限定キットや豪華特典も揃います。

肌悩みに寄り添い、自宅で本格ケアを叶えるMYTREXのアイテムは、美しさを追求する女性の心強い味方。期間限定のこの機会に、あなたの美容習慣に新たなときめきをプラスしてみませんか？