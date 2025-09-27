◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク4-3楽天(26日、楽天モバイルパーク)

楽天・浅村栄斗選手がプロ野球史上49人目となる通算350二塁打を達成しました。

浅村選手は初回、2アウト1塁で打席を迎えると、相手先発・上沢直之の2球目をはじき返し打球はセンター方向へ。フェンス直撃となるタイムリー2ベースを放ちました。

本拠地開催のこの日、楽天ファンの前で通算350二塁打を達成したプロ17年目の浅村選手。今季は巨人・丸佳浩選手が9月14日DeNA戦で350二塁打に到達しており、浅村選手はNPB史上49人目の記録となります。

今季の浅村選手は5月24日の日本ハム戦で通算2000安打を達成するも、西武時代の2015年から記録してきた連続試合出場が「1346」でストップ。7月には2014年以来11年ぶりに登録が抹消されるなど、激動のシーズンとなっていました。

浅村選手は球団を通じ、「一つの節目である350二塁打を達成でき、とても嬉しく思います。若い頃から、ホームランというよりも、外野の間を抜く打球や、外野の頭を越える打球を意識してバッティングに取り組んできました」とコメント。

「今シーズンはファームも経験し苦しい時期もありましたが、改めて自分と向き合えたことが、この記録につながったと感じています。これからもチームのため、一本一本積み重ねていければと思います」とさらなる活躍を誓いました。