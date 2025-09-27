目まぐるしく変化する現代、心穏やかに日常を送ることが難しくなっているという方もいるのではないでしょうか。そんなとき、学校や施設へ宇宙講座を届ける活動をしている「あいプラネット」代表の野田祥代さんは、一呼吸して「心だけ宇宙に緊急避難」することをすすめています。今回は、野田さんの著書『夜、寝る前に読みたい宇宙の話』から一部を抜粋してお届けします。

【書影】目を閉じて、想像の力で地球を飛び出そう。野田祥代『夜、寝る前に読みたい宇宙の話』

* * * * * * *

空から岩が落ちてくる ―宇宙をただよう巨大岩―

「ムーミン」は、フィンランドの作家トーベ・ヤンソンが描いた架空の生き物です。

ムーミンシリーズの小説や絵本には、主人公のムーミントロールや、小説家のパパ、穏やかなママ、旅好きのスナフキンや、おだんご頭のリトルミイなど、たくさんの仲間が登場します。

私が子どもの頃、ムーミンのテレビアニメが放送されていました。

2つ年下の弟とよく肩を並べて見たものですが、のんびりしたテンポのお話が多い中で『ムーミン谷の彗星』は少し異色のお話でした。

宇宙から巨大な彗星がやってきて、ムーミン谷が大騒ぎになるというストーリーです（※1）。大きく赤く描かれた彗星がなんとも不気味で、怖かったのを覚えています。

本当にこんなのがやってきたらどうしよう、でもこれはお話だし、そんなこと起きない、大丈夫、たぶん、でも、もし……。

と、子どもながらに本気で心配したのです。

民家に隕石が直撃

現実の世界ではどうでしょうか。

1992年12月10日の雷雨の夜、島根県松江市の民家に空から岩が降ってきました。

「隕石」です。

隕石は、宇宙空間から地球に落っこちてきた岩。

ムーミンのお話では彗星がやってきましたが、隕石の多くは小惑星のかけらだろうと考えられています。

小惑星のかけらは、小さな砂粒なら空の高いところで燃え尽きて流れ星として輝きます。いっぽう、もう少し大きくて燃え尽きずに地面まで落ちてきたものを隕石とよびます。

私たちがいるこの太陽系には、太陽のまわりをたくさんの小惑星がまわっています。『夜、寝る前に読みたい宇宙の話』の執筆時点で140万個以上見つかっています。

日本の小惑星探査機「はやぶさ」や「はやぶさ2」が行ってきた「イトカワ」や「リュウグウ」も小惑星です。

NASAの「オシリス・レックス」が向かった「ベンヌ」を知っている人がいるかもしれませんが、ベンヌも小惑星です。

記憶に新しい習志野隕石

小惑星の多くは、火星と木星の軌道のあいだに見つかっています。

でも、地球の近くまでやってくるものもあって、地球が通るところにタイミング悪くやってくると、交通事故と同じでぶつかってしまいます。

これは、「天体衝突」という現象です。

同じ道を安全運転している私たちにとっては、“もらい事故”に近いかもしれませんね。

先ほどの松江市に落ちてきた隕石は、民家の屋根を直撃しました。

屋根瓦4枚を壊して2階に侵入、2階の床をカーペットごと突きやぶって、さらに1階の畳を跳ね上げて床下へ。部屋は、「天井が破られるやら、障子の桟が折れるやら、まるで家の中を台風が通った後の様（※2）」だったそうです。さいわいケガ人はなし、見つかった隕石は最大長25cm、重さは6kg以上もありました。

こんなことはめったにないと思うかもしれませんが、2018年9月には愛知県小牧市の民家にも落ちています。

この時も隕石は家の屋根をえぐって、となりの家の駐車スペースと車に傷をつけました。次の日の朝、庭やテラスに黒い破片が、となりの玄関先には10cmくらいの黒い石が見つかっています。

2020年7月には関東上空に「火球」といって、うんと明るい流れ星が目撃されてちょっとした騒ぎになりました。光だけでなく轟音も響いたとあって110番する人も。その時の隕石と思われるものが千葉県で見つかって、習志野隕石という名前がつきました。

天体衝突はしょっちゅう起きている

実は、地球への天体衝突は、しょっちゅう起きています。

地球の表面は70%が海なので、多くは私たちが気づかないうちに海に落ちていると考えられています。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

もちろん陸に落ちてくるものもあって、その例が松江市や、小牧市や、関東上空の火球です。国立科学博物館の隕石リスト（※3）には、国内に落下した隕石が50個以上載っています。

国外にも目を向けてみましょう。

2013年2月15日のことです。

ロシアのチェリャビンスクという街に、松江市や小牧市よりもっと大きな隕石が落ちました。テレビやSNSでも映像が流れたので、覚えている人も多いかもしれません。

ぶつかってきた天体は、空中で分裂して爆発。

その衝撃波で、広い範囲の窓ガラスが割れたり、壁が折れたり、人が飛ばされるなどして多くの人がケガをしました。

衝撃波というのは（くわしい説明は省きますが）、よくバトル漫画などで主人公がやられて吹き飛んでいる、あれです。とんでもない破壊力をもっています。

知らぬが仏、逃れられない運命が静かに

今度は大昔にさかのぼってみましょう。

6600万年前に恐竜が絶滅したのは、隕石がきっかけの気候変動のせいではないかと考えられています。衝突の直後に、300mもの巨大津波が発生したともいわれます。

恐竜だけでなく、地球上の生物種の70%がこの頃に絶滅したといいますから、とてつもなく甚大な自然災害です。この時の隕石がつくったとみられる直径約200kmの巨大なクレーター（くぼみ）が、メキシコのユカタン半島に見つかっています。

恐竜たちは、そんな瞬間がやってくるなんて夢にも思わなかったでしょう。

でも、彼らの頭の上からは、逃れられない運命が静かに、時間をかけて迫っていたのです。

まさに「知らぬが仏」、かもしれませんね。

地球46億年の歴史でみても、天体がぶつかってくる「天体衝突」は珍しくありません。

そもそも地球は「微惑星」という小さな天体（超巨大隕石のようなもの）が何度もぶつかりながら誕生した天体です。現在でも、小さければお願いごとをする「流れ星」だし、「火球」とか小さな「隕石」なら、わりと見たり聞いたりする機会があります。

ちょっぴりおっかない話になってきましたが、目をそらしてはいけません。

思い出してください。

今、あなたが足をつけているその地面は、不動の大地などではなく、宇宙空間をただよう天体なのです。同じように宇宙をただよっている別の天体とニアミスするのは、ごく自然なことです。

大きいものは「いずれやがては」やってきます。

あなたは今、恐竜と同じように、知らぬが仏でいるかもしれないのです。

※1 『ムーミン谷の彗星』トーベ・ヤンソン著・絵 下村隆一訳 講談社青い鳥文庫

※2 『美保関隕石騒動顛末記』松江天文同好会事務局編

※3 https://www.kahaku.go.jp/research/db/science_engineering/inseki/inseki_list.html 国立科学博物館 日本の隕石リスト

※本稿は、『夜、寝る前に読みたい宇宙の話』（草思社）の一部を再編集したものです。