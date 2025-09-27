µÓËÜ²È¡¦ºä¸µÍµÆó¤ÎºîÉÊ¤ò¿¼·¡¤ê¡ª¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë¥»¥ê¥Õ¤Î¿ô¡¹¤Ëº´µ×´ÖÂç²ð¡õÆüÂ¼Í¦µª¤Î´¶Æ°¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
ËÜÆü9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«? ¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®!
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤ò´¬¤µ¯¤³¤¹¤Û¤É¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡¢µÓËÜ²È¡¦ºä¸µÍµÆó»á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò2¿Í¤¬¿¼·¡¤ê¡ª
¢£19ºÐ¤ÇµÓËÜ²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ªºä¸µºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ã¤Æ¡©
19ºÐ¤Î¤È¤¤ËµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢23ºÐ¤Ç¼¹É®¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÅìµþ¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ê1991Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨32.3¡ó¤òµÏ¿¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¤â¡ØMother¡Ù¡Ê2010Ç¯¡¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡ØºÇ¹â¤ÎÎ¥º§¡Ù¡Ê2013Ç¯¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¡Ê2017Ç¯¡¿TBS·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¤ä¡¢±Ç²è¡Ø²ÖÂ«¤ß¤¿¤¤¤ÊÎø¤ò¤·¤¿¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÏÃÂêºî¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëºä¸µ»á¡£
¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¤Ç¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡¦µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤«¤é¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤¤¤Þ¤ä¡ÈÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµÓËÜ²È¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëºä¸µ»á¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©ºä¸µÍµÆóºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¹¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÅÄîµ¤Ê¤Ä¤Û¤µ¤ó¤È¡¢¤Ê¤ó¤Èºä¸µ»áËÜ¿Í¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¡¦Â¼¾å·ò»Ö¤¬Ã´Åö¡ª
¢£2¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
ºä¸µÍµÆóºîÉÊ¤ÎVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡¡Ú¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ë²ñÏÃ·à¡ª¡Û¡¢¢¡Ú¡È¤¢¤é¤¹¤¸¤ò½ñ¤«¤Ê¤¤¡Éºä¸µÎ®µÓËÜ½Ñ¡ª¡Û¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Öºä¸µÍµÆóºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¡È¥»¥ê¥Õ¤ÎÎÏ¡É¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ëÂ¼¾å¡£¤½¤³¤Çº´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤ÈÂ¼¾å¤Î3¿Í¤Ç¡Ø¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡Ù¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÏ¯ÆÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥»¥ê¥Õ¤òÆÉ¤ß½ª¤¨¤ë¤Èº´µ×´Ö¤Ï¡Ö¡Ä¡Ä¿¼!! ¤³¤Î°ìÊ¸ÆÉ¤ó¤Ç¡È¿¼¡É¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¡¢ÆüÂ¼¤â¡Ö¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬¿ÍÀ¸¤À¤â¤ó¤Í¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¤µ¤é¤Ë¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Î·êËä¤áÌäÂê¤ËÄ©Àï¤·¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¡¢ºä¸µ»á¤¬ËÂ¤°¿¼¤¹¤®¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡Á¡Á¡Á¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡¼¡¼!!¡×¤ÈÂçÀä¶«¡£2¿Í¤Î¿´¤ò°ì½Ö¤Ç¤Ä¤«¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡Èºä¸µ¥ï¡¼¥ë¥É¡É¤È¤Ï!?
Â¾¤Ë¤â¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡ÈÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÍúÎò½ñ¡È¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦ºä¸µ»áÆÈ¼«¤ÎµÓËÜÁÏºî¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡¢¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤¬Âç¹¥¤¤Êºä¸µÍµÆóºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ò¾Ò²ð¡£
¤³¤¦¤·¤Æºä¸µ»á¤ÎºîÉÊ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÃÎ¤Ã¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºä¸µ»á¤ÎÀ¸¤ß½Ð¤¹Í£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡È¿ä¤·¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/
Hulu¡§https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
X¡§https://x.com/sakusakuhimhim
Instagram¡§https://www.instagram.com/sakusakuhimhim
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@sakusakuhimhim
ÈÖÁÈ¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à