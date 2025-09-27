本日9月27日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「嗚呼‼みんなの動物園 3時間SP」。

捨てられた犬や多頭飼育崩壊の現場からレスキューされた犬など、行き場をなくして保護された犬を、実に8年も前からボランティアでトリミングしてきた相葉雅紀。今回は、そんな相葉の保護犬トリミングに、5匹の犬を飼う愛犬家の氷川きよしが初登場！

二人が洗う犬は、飼い主がいなくなり自宅に取り残されていたトイ・プードルと柴犬の2匹。毛玉だらけのトイ・プードルと、あばらが浮き出る程やせ細った柴犬を見てがく然とする氷川は、この2匹に新たな飼い主が見つかるよう願いを込め、全力で相葉のトリミングをサポートする。

過去には全盲の犬を看取り、愛犬のために家まで建てた愛情深い氷川。一方で現場を明るくする天真爛漫な一面を見せる氷川に、相葉も全幅の信頼を寄せトリミングの技術を教えていく。

番組のナレーターを務める有働由美子は、母親から育児放棄された猫や、人間に捨てられた猫など、様々な理由からお乳をもらうことができなくなり一匹では生きていくこともままならない赤ちゃん猫の母親代わりとなって、夜を徹してミルクを与える“ミルクボランティア”に再び挑戦！しかも、超強力な助っ人として遠藤憲一も参加！

自身も保護犬を飼い、過去にはドラマ撮影中にたまたま遭遇した赤ちゃん猫を保護した経験も持つ遠藤は、有働と共にまだまだ手のひらに乗るサイズの小さな赤ちゃん猫に必死でミルクを与え、その命をつないでいく。

ほか、津田篤宏（ダイアン）の新企画もスタート！「嗚呼‼みんなの動物園 3時間SP」どうぞお楽しみに。