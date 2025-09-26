津村耕佑が「セッテン」の特別顧問に就任　クリエイティブ・ディレクション全般を担当

JPeaceが展開するファッションブランド・セレクトショップ「セッテン（CETTEN）」が京都に新店舗をオープンした。オープンに伴い、特別顧問に津村耕佑が就任。津村が外部ブランドの顧問に就任するのは今回が初となる。

【画像をもっと見る】

セッテンと津村は、世代を超えた対話やファッションの新しい可能性の提示を試みた協働プロジェクトを2024年に実施。両者は今回の特別顧問就任を同プロジェクトの流れを継承しつつブランドの表現を進化させる取り組みと位置付けており、津村は今後クリエイティブディレクション全般、企画や展示・商品開発におけるアートディレクションの支援、ブランドの表現の拡張、クリエイティブのアップデートを担うという。

京都店は、日本の美意識や文化的価値を国内外へ発信する拠点として運営。津村との協業により、商品や空間だけでなく、体験そのものを「アートピース」として提示していく。

特別顧問の就任に際して津村は「ファッションは単なる衣服を超え、人と人、人と文化、そして人と時代を結びつける『接点』であると考えられます。セッテンが掲げるその理念に強く共鳴し、ここに関わらせていただけることを大変光栄に思います」とコメントを寄せた。

◾️CETTEN 京都店

オープン日：2025年9月13日（土）

営業時間：月〜金 13:00〜19:00／土・日 12:00〜19:00

所在地：京都府京都市中京区骨屋之町552 エクセル四条富小路1階