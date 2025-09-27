本日9月27日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！

TVer：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk

今回の放送内容をご紹介！

■たった1人で作ったゲームを大阪・関西万博に出展！夢をかなえたインディーゲームの神

大手に頼らず個人で開発するインディーゲームで注目される千田泰宏さん。子どものころに見たつくば万博がきっかけでエンターテインメントの世界を志し、コンサートの演出映像を手掛ける会社に入社。誰もが知る国民的バンドや紅白歌合戦のトリを務める大物アーティストを担当してきたが、大阪・関西万博に自分のゲームを出展するという夢をかなえるため、24年間勤めた会社を退職。

自宅でたった1人で作ったというゲームは、アメリカ・サンフランシスコで行われた世界最大級のゲームイベント「GDC」内の展示「alt.ctrl.GDC」に2024年から2年連続で選出！さらに、会社員をやめてからわずか1年で自身のゲームを大阪・関西万博に出展した。

独創的なゲームを作り続ける千田さんの制作秘話とは？スタジオでは、千田さんが作ったオリジナルゲームをヒロミと孝太郎が体験！

■令和の時代に人気の紙芝居の神

東京・押上で出会った親子の神様は、埼玉県草加市で紙芝居師をしているbenbenさん。最近目にする機会が激減してしまった街頭紙芝居だが、令和の時代にまだ存在していた！

イラストはもちろん、ストーリーもオリジナルだという紙芝居。月に3本ペースで新作を製作、昭和にはなかったアイデアを駆使して作った作品がなんと120種類以上もあるのだそう。埼玉県草加市を中心にこれまでおよそ400公演近くの紙芝居を披露してきたbenbenさんは、今年7月に埼玉県の玉川温泉で行われた紙芝居グランプリで優勝！来年3月には紙芝居の日本一を決める全国大会にも出場予定だそう。

子どもに人気なのはもちろんのこと、大人も魅了するという進化を遂げた現代版紙芝居とは？スタジオではbenbenさんとっておきの紙芝居をご紹介。MC2人も大盛り上がり！

■番組概要

出演：ヒロミ 小泉孝太郎

チーフプロデューサー：原司

プロデューサー：藤粼一成 劉雅莎

演出：渡辺春佳

制作協力：日企 AX-ON

製作著作：日本テレビ

公式サイト https://www.ntv.co.jp/ohmygod/

