マリメッコが老舗ジャズ喫茶・バー「いーぐる」でイベント開催　ブランドのホームウェアでフードを提供

「マリメッコ（Marimekko）」が、東京・四谷の老舗ジャズ喫茶・バー「いーぐる」で、「ウニッコ（Unikko）」柄の誕生60周年を記念した没入型イベント「Bar Unikko」を開催する。期間は10月7日から13日まで。全日程事前予約制で、9月30日12時からマリメッコの公式サイトで予約を受け付ける。

【画像をもっと見る】

「Bar Unikko」は、スペインのインテリア誌「アパートメント（Apartamento）」とコラボレーションし、2024年にミラノのエスプレッソバーを会場に初開催。その後、北欧最大のデザインフェスティバル「ヘルシンキ デザインウィーク」でも展開された。3つ目の会場に選定された「いーぐる」は、1967年創業以来東京のジャズ喫茶文化をけん引。初心者から愛好家まで、海外からも多くのジャズファンが訪れる名店として知られている。

同イベントでは、マリメッコと雑誌アパートメント、いーぐるとのトリプルコラボレーションにより、日本のジャズ喫茶文化にマリメッコの世界観を融合した空間を演出。ブランドの世界観を反映した店内装飾を施し、マリメッコのホームウェアでフードを提供する。クリエイティブディレクターのレベッカ・ベイ（Rebekka Bay）は、「私がマリメッコの創業者 アルミ・ラティア（Armi Ratia）の言葉で特に好きなのは、『マリメッコは、花屋でもアイスクリーム屋でも、モダンジャズでも、人々に喜びをもたらすものであれば何にでもなれた』というものです。この想いが原動力となり、人々が深く没入し、喜びを感じながらマリメッコというブランドを体験できるBar Unikkoが生まれました。このコンセプトを東京に届けられること、そして日本の豊かなジャズ文化と喫茶店文化と共に祝福できることを嬉しく思います」とコメントしている。

◾️Bar Unikko

期間：2025年10月7日（火）〜10月13日（月・祝）

会場：いーぐる

所在地：東京都新宿四谷1-8 地下1階

営業時間：平日 11:30〜23:20、土日・祝日 12:00〜23:20 ※10月7日（火）は14:30オープン

予約開始日時：2025年9月30日（火）12:00

公式サイト

※全日程事前予約制

※オープンから18:00までの時間は私語厳禁

※支払いは現金のみ