【ワシントン＝阿部真司】米連邦大陪審がジェームズ・コミー元連邦捜査局（ＦＢＩ）長官を起訴した背景には、トランプ大統領が政敵への個人的な恨みを持ち続け、報復に固執したことがある。

司法を利用するなど、手段を問わない強権的な姿勢は「権力の乱用」との批判を招いている。

恨みは忘れず、手法は強引

トランプ氏は２５日、「アメリカに正義が訪れた！ 彼は長年にわたり、この国に多大な悪影響を与えてきた」とＳＮＳに投稿し、コミー氏の起訴を歓迎した。

２０１６年大統領選に絡む「ロシア疑惑」を巡っては、１７年５月にロバート・モラー特別検察官が任命され、約１年１０か月にわたり捜査を行った。ロシア情報機関の関係者を含む３４人が起訴され、トランプ陣営幹部６人も偽証罪などで起訴された。だが、ロシアと陣営の共謀は見つからなかったと結論づけられ、トランプ氏を起訴するかどうかの判断も見送られた。

トランプ氏はコミー氏への恨みを忘れていなかった模様だ。第２次政権発足後、政敵への報復を公言するトランプ氏の意向を受け、当局は７月頃、コミー氏の捜査に着手していた。

その手法には強引さが目立つ。時効目前の９月、捜査を担当した連邦検事がコミー氏の起訴に反対し、辞任に追い込まれた。

米紙ニューヨーク・タイムズによると、今回、多くの検事らが証拠不十分だと起訴に反対したが、トランプ氏が新たに任命したリンジー・ハリガン氏が周囲の反対を押し切り起訴に踏み切ったという。ハリガン氏はトランプ氏の個人弁護士だった人物だ。同紙は、司法関係者の多くが「有罪の立証は困難だと考えている」との見方を伝えた。

「次は誰が狙われるのか」

政権は、トランプ氏を批判する元政権幹部らへの攻撃を強めている。８月には１次政権で国家安全保障担当大統領補佐官を務めたジョン・ボルトン氏の自宅をＦＢＩが捜索。ボルトン氏が回顧録で機密情報を違法に開示した疑惑があるとされたが、トランプ氏の外交政策を批判したため標的にされたとみる向きが多い。「次は誰が狙われるのか」（ニューヨーク・タイムズ紙）との懸念もくすぶる。