前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員と１０回以上ホテルに行っていた問題で、小川市長は２６日の市議会本会議で改めて陳謝した。

一方、非公開で行われた市議への説明では、続投に意欲を示した。市議会は説明が不十分として、２９日までに市長への意見や質問を会派ごとにまとめる。

「しっかりと反省」、続投に意欲

定例会最終日の２６日、小川氏は「市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけしていることを、深くおわび申し上げます」と議場で頭を下げた。その後、全３８市議への説明を５分強、非公開で行い、報道陣の前に姿を見せたが質問は受けなかった。

出席した複数の市議によると、小川氏は問題を説明し、「しっかりと反省し、今まで以上に市民のために力を尽くしていきたい」と続投の姿勢を見せた。また、対外的な公務は当面見合わせる意向を示したという。

富田公隆議長は報道陣に対し、「行政のトップとして説明責任がある。しっかり自分から発信してもらいたい」と述べた。

前橋市大手町の無職男性（７２）は「ホテルに行って何もないなんて誰も納得しない。自ら責任を取るしかないのではないか」と批判。一方、前橋市、主婦（６３）は「子育て支援策などやってきた政策は評価されていると思う。残念でショックだ」と話した。

山本知事は２６日の定例記者会見で、「市政が停滞し、議会との関係も緊張する」と述べ、「（小川氏の）責任は大きい」と指摘した。 市役所への苦情は２６日も続き、市によると、２５、２６日で計約２０００件の苦情や無言電話が来たという。

◇

市議会定例会は、市債発行額の減少に伴い、１億１４１４万円を減額する今年度一般会計補正予算案など３５議案を可決・同意して２６日に閉会した。