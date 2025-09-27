お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（60）の妻で芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（60）が26日に放送された日本テレビ系「行列のできる法律相談所」（後9・00）に出演。自宅に卵を投げつけられたことを振り返った。

元プロ野球選手でタレント長嶋一茂が13年前に家の壁に「バカ息子」とスプレーで落書きされる被害を受けた「バカ息子落書き事件」について紹介され、MCの明石家さんまから「社長は、こんなことされたら困る、どうしようとか…」と尋ねられた。

これに太田社長は「それはそうですよね」と家の壁に落書きされたら困るとし「うちは卵とか散々投げられてますからね」と告白。まさかの事実にさんまは「えぇっ!?」と衝撃を受け、スタジオからも「えぇー」と驚きの声に包まれた。

「家に?」と確認されると「家にパカパカッて」と何個も投げられたとした。この行為に対して「警察来て」と通報し「かなりちゃんと調べていただいて」と明かした。

また、卵を投げられた原因については「あの日はですね…（夫の）太田が確か選挙特番で失敗しました。ちょっと失敗しちゃったんで」と伝えた。