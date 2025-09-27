¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤À¤¡¡×¥Þ¥®¡¼¡¢¡È´ñÀ×¤Î39ºÐ¡ÉÈþ½÷¥â¥Ç¥ë¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥Õ¥¡¥ó¤âÂçÀä»¿¡ÖÆó¿Í¤È¤â¥¥é¥¥é¥ª¡¼¥éÁ´³«¡×
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¥Þ¥®¡¼¤¬¡¢27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¤ÎÈþ½÷¥â¥Ç¥ë¤È»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ë¾æ¥ï¥ó¥Ô¤¬»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ë¡È´ñÀ×¤Î39ºÐ¡É¥â¥Ç¥ë¡õ¥Þ¥®¡¼¡Ê¤Û¤«4Ëç¡Ë
¡¡¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¥¨¥ê¡¼¥í¡¼¥º¤µ¤ó¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¡¡¸µ»öÌ³½ê¤Èvivi¤ÎÀèÇÚ¤Ç¡¢¤º¡¼¤Ã¤È²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤¤¤Ä¤â¥¥é¥¥é¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡¢¹¬¤»¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡¡´ñÀ×39ºÐ¡¢»ä¤â¥¨¥ê¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¤Ç¤¹¡¡¤ª»Ð¤Á¤ã¤óBig love!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Þ¥®¡¼¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤È¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¥¨¥ê¡¼¥í¡¼¥º¤È»£±Æ¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¤ªÂ·¤¤¤Î¥ß¥Ë¾æ¥Ô¥ó¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ï»ÐËå¤Î¤è¤¦¤ËÃç¤ÎÎÉ¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö»ÐËå¤ß¤¿¤¤¤À¤¡¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¥¥é¥¥é¥ª¡¼¥éÁ´³«¡×¡Ö2¿Í¤È¤â²Ä°¦¤¤¤·Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÈþ¤·¤¤¿Í¤¬2¿Í¤âµï¤¿¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¥Þ¥®¡¼¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@maggymoon¡Ë
