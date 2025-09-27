「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」が１０月２３日の午後４時５０分から、都内で行われる。“運命の日”まで残り１か月を切り、視察を重ねる１２球団スカウトの「眼」も、さらに熱を帯びている。スポーツ報知では３人の記者が「イチ推し」のドラフト候補をピックアップするとともに、今秋のドラフトについて展望した。

◆正木悠馬 上智大４年 投手

東都３部からのドラフト指名―。そんなロマンを追い求め、ひたむきに腕を振るのが上智大の正木だ。最速１５３キロの直球に、フォークと２種類のスライダー。今夏新たにナックルカーブを習得したことで投球の幅が広がり、次々と三振を奪っている。

「３部に１５０キロを投げる投手がいるらしい」。右腕の存在はスカウトの間で瞬く間に広がり、８月２５日に神宮で行われた日大との交流戦には巨人、阪神などＮＰＢ１０球団のスカウトが駆けつけた。２日に開幕した東都大学３部リーグ・順大戦では、５回を投げ１安打無失点、１１Ｋ。圧巻の投球で相手打線をねじ伏せた。

異色の経歴だ。１歳の頃、父の仕事の都合で米アラスカ州へ。小１で日本に戻り小２から野球を始めたが、中２で再び渡米。米ワシントン州のレドモンド高で高校生活を過ごした。「アメリカは季節によってやるスポーツが違うんです」。野球を軸としながら、秋冬はクロスカントリースキーに励んだ。

帰国子女枠で上智大に合格。高校までは複数のポジションをこなしたが「一番楽しかったピッチャーをやってみよう」と入学後に投手専念を決意した。１年時に１４０キロだった直球の最速は、今では１５３キロに。投手コーチがいないためインスタグラムなどの動画を参照し、独学でここまでのし上がってきた。

プロへの思いは強い。「（支配下指名に）こだわりはない。自分ではい上がっていくしかないので、そこはあまり気にせず、指名されたら行きたい」。同日の試合を視察したロッテ・菅野スカウトは「（指に）かかったときのボールが面白い。かかるボールの確率が高くなればもっと良くなる」と将来性を評価した。ＮＰＢ入りすれば同校史上初の快挙だ。「真っすぐの精度、キレとかそういった部分も全部、ドラフトまでに伸ばしたい」。最後まで努力を続け、夢の扉を開ける。（北村 優衣）

◆正木 悠馬（まさき・ゆうま）２００２年１１月１９日、横浜市生まれ。２２歳。豊海小２年から月島ライオンズで野球を始め、銀座中では練馬ボーイズに所属。中２から父親の仕事の都合で米ワシントン州へ。レドモンド高では複数の守備位置を経験。上智大で投手に専念し、１年春に救援でリーグ戦初登板。フォーク、カーブ、カット系スライダーとジャイロスライダーを操る。１７９センチ、８３キロ、右投左打。