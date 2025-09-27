歌手の手越祐也が２６日放送の日本テレビ系特番「行列のできる相談所 復活２時間ＳＰ」（午後９時）に出演。２０２０年の事務所からの独立以来、番組初出演でＭＣを務めた明石家さんまとは６年ぶりの再会で現在の悩みを明かす一幕があった。

現在、横行している著名人のフェイク動画の話題になると「あたかも久しぶりに出て、ワケ分からないことをあいつ、また言ってるなってイメージあるでしょうね。ここにいる誰よりワケ分からないことしたら説得力あるから」と自虐的に口にした手越。

さんまから「しょっちゅう、言ってないこととか、いろいろ書かれてるやろ？」とフェイクニュースについて聞かれると「しょっちゅうありますね」と認めた上で「ウソ、ウソ、ウソ、本当、ウソ、ウソ、ウソみたいな感じで、たまに（本当のことが）入るんですよ」と言って笑わせた。

さらに「僕、割とアンチとかマイナスなこととか、それこそフェイクＡＩとか、話題にされてりゃいいと思っちゃってる。その時点で、ああ、俺のこと好きなんだなと思っちゃうタイプなんで」と話し、さんまに「お前、アホか」と言い放たれていた。