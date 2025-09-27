³Ê¹¥¤è¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥¬¤Î¿ÀÍÍ¡¡âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬¹¥±é¡ª¡½¡½µµÏÂÅÄÉð¡Ö¥Æ¥ì¥Ó·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×
¡¡»°ÅÙ¤â»ÍÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤Æ´Ñ¤¿²ó¤â¤¢¤ë¡£·è¤·¤ÆÄ«¥É¥é¹¥¤¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ï½Õ¤«¤éº£½µ¤Þ¤Ç¸«Ë°¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡´Î¤¬¿ø¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢Ãæ±à¥ß¥Û¤µ¤ó¤Ï¡£ÇÔÀï¤ÇÌÜ¤¬³Ð¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊ¿ÏÂ¤Î»þÂå¤À¤ÈÉâ¤«¤ì¤¿¿Í¡¹¤Î¥¤¥ó¥Á¥¤òË½¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡½ÐÀ¬¤ÈÈá·à¡£ÆüÃæÀïÁè²¼¤Î¡¢Èà(¤Á)¤ÎÃÏ(¤Á)¤Ë¤ª¤±¤ë»¦Ù¤¤È¶õÊ¢¤òÉÁ¤¡¢Á°¼Ô¤Ç¤Ï²Ï¹çÍ¥¼Â¤ÈÀÐ¹©¿¦¿Í¡¢¹ë¤Á¤ã¤ó¤Î¹ðÇò¤ÈÀï»à¸øÊó¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò¹æµã¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÀïÆ®¤è¤ê¤â¿É¤¯»à¤Ë»ê¤ë¶õÊ¢¤òÉÁ¤¤¤¿¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÂð¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢³Ì¤Ä¤¤ÎÍñ¤ò¤à¤µ¤Ü¤ê¶ô¤é¤¦¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¤ä¤ì¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ÈÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡¢ÎáÏÂ¤Î½îÌ±¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î¿ó¡Ê¤¿¤«¤·¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Ï¡¢ÇÔÀï¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢°ìÌë¤Ë¤·¤ÆÀµµÁ¤È°¤¬°ú¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ËÆëÀ÷¤á¤º¡¢¥Ö¥ì¤Ê¤¤ÀµµÁ¤ÈÊ¿ÏÂ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤¬¿À¤È¿ò¤á¤¿¼êÄÍ¼£Ãî¤µ¤ó¤È¤Î±ï¤ò¾¯¡¹µ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡¡»ä¤Ï¼·¡»Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éÂ¯°ÉÔÎÉ»ï¤Ë¿È¤òÃÖ¤¡¢¤ä¤¬¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÌë¤ËÉâ¤«¤Ö¼«ÈÎµ¡¥Ý¥ë¥Î¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë¡£
¡¡ÀÐ°æÎ´¤ÎÀ°¦ÉÁ¼Ì¤ËÃåÌÜ¤·¡¢¤³¤ì¤é¥¨¥í·à²è¤¬ÀÄÇ¯·à²è½½Ç¯¤ÎÁí·è»»¤ÈÂÎ·Ï¤Å¤±¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤â¤ª¤¤¿¡£
¡Ö¤Ñ¤Õ¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥ó¥¬¡¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉ¾ÏÀ»ï¤Ë¡¢¼êÄÍ¤µ¤ó¤ÎÄ¹¤¤¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ºÜ¤Ã¤¿¡£¡Ö¡Ø¤Ñ¤Õ¡Ù¤âµµÏÂÅÄ·¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿·¤·¤¤É¾ÏÀ¤òºÜ¤»¤Ê¤¤ã¡×¤Î°ìÀá¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿´Â¡¤¬¥É¥¥É¥¤·¤¿¡£
¡¡¿ô¤«·î¸å¤Ë¥Þ¥ó¥¬»ï¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¤¬±é¤¸¤¿¤½¤Î¿Í¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìòºî¤ê¤Î¹ª¤ß¤µ¸Î¤«¡£¼êÄÍ¤µ¤ó¤«¤é°®¼ê¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¡£Âç¤¤¯½À¤é¤«¤¤¾¸¤À¤Ã¤¿¡£¶¿ÆØ·¯¡¢¡Ø¥¨¥ë¥Ô¥¹¡Ù¤Ë¼¡¤°¹¥±é¤À¡£
âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¡©Ê¸éº½Õ½©
¡¡¤½¤Î¸å¡ØÃæÂ¼ÆØÉ×¤ÎÃÏµåÈ¯22»þ¡Ù¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¤¬¥Þ¥ó¥¬ÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤À¡£¥²¥¹¥È¤Ï¼êÄÍÀèÀ¸¤È»ä¤À¤±¤À¡£
¡¡ÁáÌÜ¤Ë¶ÉÆþ¤ê¤·¤¿»ä¤Ï¡¢³Ú²°¤¬¾ö¤Ê¤Î¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿ôÊ¬¸å¤Ë¡¢ÎÙ¤ÎÉô²°¤Ë¼êÄÍ¤µ¤ó¤¬Æþ¼¼¤·¤¿¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡£¼ãÇÚ¼Ô¤Î»ä¤¬¤´°§»¢¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¤À¤¬¡¢ÀèÀ¸¤â¤ªÈè¤ì¤À¤í¤¦¤·¡£
¡¡íõ½ä¤¹¤ë¤¦¤Á¡¢³Ú²°¤ÎÈâ¤¬¥Î¥Ã¥¯¤µ¤ì¡ÖµµÏÂÅÄ·¯¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï°ì»þ´Ö¸å¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤Î¤ªÃý¤ê¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤è¡×¡£¥Þ¥ó¥¬¤ÎÏÃ¤À¤±°ì»þ´Ö¡ª
¡¡À¨¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤¤¤Ä¤â¥Þ¥ó¥¬¤Î»ö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¡£¸ãºÊ¤Ò¤Ç¤ª¡ØÉÔ¾òÍýÆüµ¡Ù¤Ë¿¨¤ì¡¢¡ÖËÍ¤â¤Í¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦SF¥Þ¥ó¥¬¡¢ÉÁ¤±¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤Ç¤âÌ¯¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤¢¡Ä¡Ä¡×ÉÁ¤¤¿¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡¢²Ä°¦¤¤¤Í¡£
¡¡ËÜÈÖ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Î¸ÞÉ´ËüÉô¤ËÇ÷¤ëÀª¤¤¤Î°ÕÌ£¤òÆ¤µÄ¤·¡¢¤½¤ì¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤¿¡¢ÂçÍ§¹îÍÎ¤Î¿·¤·¤µ¤Ë»ä¤¬¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡ÖËÍ¤âÈà¤Î¿·¤·¤µ¤ÏÇ§¤á¤ë¡£¤Ç¤â¤Í¡¢¿¿¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤¢¤È»°Ç¯¤ÏÂÔ¤Á¤¿¤¤¤Ê¡×¡£¸åÇÚ¤Î¥Þ¥ó¥¬²È¤Ë¿ÀÍÍ¤¬ËÜµ¤¤ÇÆ®»Ö¤à¤½Ð¤·¤Ç±þÀï¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡£¥Þ¥ó¥¬¤Î¿ÀÍÍ¡¢³Ê¹¥¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù
NHKÁí¹ç¡¡·î¡ÁÅÚ¡¡8¡§00¡Á
https://www.nhk.jp/p/anpan/ts/M9R26K3JZ3/
¡ÊµµÏÂÅÄ Éð¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2025Ç¯10·î2Æü¹æ¡Ë