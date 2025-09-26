GetPairrは、自動車の車内空間をエンタメステーションに変える多機能アダプター「GETPAIRR TV (Car TV Mate Pro Max)」を発売した。本製品は、HDMI入力、ワイヤレスCarPlay/Android Auto、有線ミラーリングといった機能を一台に集約し、長距離ドライブや車中泊、日常の移動時間をより快適にすることを目的としている。2025年9月17日から9月30日までの期間限定で、発売記念キャンペーンとして40%OFFで提供される。

車内エンタメを革新する「GETPAIRR TV」の基本機能

GetPairrがリリースした「GETPAIRR TV」は、車のUSBポートに接続するだけで、HDMI入力、ワイヤレスCarPlay（Appleが提供する車のインフォテインメントシステムとiPhoneを連携させる機能）/Android Auto（Googleが提供する車のインフォテインメントシステムとAndroidスマートフォンを連携させる機能）、有線ミラーリングの3つの主要機能を提供する車載用アダプターである。メーカーは本製品を「車載エンタメの革命児」と表現している。

本製品は、複雑な設定を必要とせず、USB接続のみで手軽に利用できる点が特徴である。最大2K（2560×1440）@60Hzまでの高精細な映像入力に対応しており、動画やゲームコンテンツを鮮明に表示することが可能だ。また、GetPairrは技適マーク認証を取得しており、1年間の製品保証と日本語サポートも付帯しているため、ユーザーは安心して使用できる体制が整っている。

GETPAIRR TV本体の画像

「GETPAIRR TV」が提供する主要なエンタメ機能

GetPairrの開発チームは「車内エンタメと利便性のニーズは年々高まっている」という背景のもと、「これ1台で完結したい」というドライバーの要望を形にしたと説明している。その言葉通り、ユーザー目線に立った多機能が搭載されている。

HDMI入力による車内シアター体験

「GETPAIRR TV」の最も注目すべき機能の一つはHDMI入力対応である。これにより、市販のFire TV Stick™やTVチューナー、さらにはNintendo Switchなどの家庭用ゲーム機をHDMIケーブル1本で車載モニターに接続し、高画質でコンテンツを楽しめるようになる。最大2K/60Hzの映像出力は、文字や動画を鮮明に表示し、車内を移動するホームシアターに変えることを可能にする。長距離移動中の休憩時や車中泊において、家族や友人と映画鑑賞やゲーム大会を楽しむなど、車内での過ごし方に新たな選択肢が生まれるだろう。

HDMI入力でFire TV Stickを接続したイメージ

ワイヤレス化されたCarPlay/Android Auto

多くのCarPlayやAndroid Autoユーザーが抱える「ケーブル接続の煩わしさ」や「車内のケーブルの散乱」といった問題に対し、「GETPAIRR TV」はワイヤレス接続を可能にすることで解決策を提示する。初回ペアリングを完了すれば、エンジン始動時に自動でスマートフォンと接続されるため、ケーブルを抜き差しする手間がなくなる。これにより、マップアプリ、通話、メッセージ、音楽アプリといった機能をケーブルなしで快適に利用できる。ボイスアシスタントにも対応しており、運転中にハンドルから手を離さずに操作できるため、安全運転にも寄与する。

ワイヤレスCarPlay/Android Autoの利用イメージ

低遅延・安定の有線ミラーリング

iPhone 15シリーズのUSB-Cポートや、DisplayPort Alt Mode（USB-Cポートを介して映像出力を行うための規格）に対応したAndroidスマートフォンを持つユーザーにとって、本製品の有線ミラーリング機能は非常に有用である。ワイヤレスミラーリングで発生しがちな映像の遅延や途切れが、USBケーブルによる直接接続によって低減され、安定した映像表示を実現する。ライブ配信やスポーツ観戦など、映像の一瞬も逃したくないシーンにおいて、スマートフォンの画面を車載モニターにストレスなく映し出すことができるため、車内でのコンテンツ共有がより快適になる。

有線ミラーリングでスマートフォンの画面を車載モニターに表示したイメージ

開発背景に見る、ユーザーへの深い配慮

これらの多機能は、ドライバーが日常的に直面する具体的な課題やニーズに基づいて開発されたものである。メーカーは、単に機能を詰め込むだけでなく、ユーザーの「こんな機能があったらいいな」という要望を形にすることに注力したと説明している。

製品開発の背景を示した画像

あなたのドライブ、こう変わる！GETPAIRR TVはこんな人におすすめ

「GETPAIRR TV」は、その多機能性から幅広いユーザー層に適している。特に以下のようなニーズを持つユーザーにとって、カーライフを大きく向上させる可能性を秘めている。

後部座席のお子さんを飽きさせたくないご家庭：YouTubeやアニメを車の大画面で表示することで、長距離移動中の退屈を解消できる。 CarPlay／Android Autoをワイヤレスで使いたい方：ケーブルの抜き差しから解放され、車内をすっきりとスマートに保ちたいユーザーに適している。 iPhone 15や対応Androidの画面を安定して映したい方：遅延なく、高画質でスマートフォンのコンテンツを車内で共有したいユーザーに適している。 アウトドアや車中泊でエンタメを楽しみたい方：動画、音楽、スポーツ中継などを車内で楽しむことで、車内がプライベートシアターに早変わりする。

これらの項目に当てはまるユーザーは、「GETPAIRR TV」を導入することで車載エンタメ体験が劇的に向上するだろう。

GETPAIRR TVのおすすめユーザー層を示した画像

賢く手に入れるチャンス！発売記念キャンペーン

現在、「GETPAIRR TV」の発売を記念して、期間限定のキャンペーンが実施されている。この期間中に購入することで、製品を40%OFFの特別価格で手に入れることが可能である。

項目 内容 割引率 40％OFF 期間 2025年9月17日～2025年9月30日 クーポンコード XYY8SD7W 利用条件 お一人様1回限り／他のクーポン・キャンペーンとの併用不可 ご利用方法 Amazonの注文確定画面で「プロモーションコード」欄に上記コードを入力し適用 備考 商品詳細ページにクーポンが表示されない場合があります。ご注文前に必ずコードをご入力ください。

キャンペーン期間は2025年9月17日から9月30日までと限定されているため、購入を検討しているユーザーは早めに詳細を確認することが推奨される。

キャンペーン概要を示した画像

購入前にここをチェック！大切な注意事項

「GETPAIRR TV」は多機能で便利な製品であるが、スムーズな利用のためにはいくつかの注意点がある。購入前に以下の項目を確認することが重要である。

GETPAIRR TVの対応条件と注意事項を示した画像

まとめ：あなたの車内を「最高に楽しい空間」に変えよう！

CarPlay無線化の前提：本製品で有線CarPlayをワイヤレス化するには、車のカーナビが「有線CarPlay」に対応している必要がある。車両の設定メニューで「CarPlay(有線)」がオンになっているか事前に確認することが推奨される。 ミラーリング対応：有線ミラーリング機能は、iPhone 15シリーズ（USB-C）またはDisplayPort Alt Mode対応Androidスマートフォンに限定される。また、端末やアプリの仕様によっては、一部コンテンツの再生に制限がかかる場合がある。 非対応例：メーカーによると、一部のBMW系車種では本製品が正常に動作しない事例が報告されている。購入前に、自身の車が適合するかどうかを確認することが重要である。 Wi-Fiの用途：本製品が生成するWi-Fiネットワーク「AUTO-xxxx」は、インターネット接続用ではない。ファームウェアの更新など、インターネット接続が必要な場合は、スマートフォンのテザリング機能や別のインターネット回線を利用する必要がある。 安全運転への配慮：走行中の映像視聴や操作は、各都道府県の道路交通法に従い、安全に十分配慮して利用することが求められる。

GetPairrの「GETPAIRR TV」は、単なる車載用アダプターではなく、ドライブ体験をより豊かにし、車内での過ごし方を根本から変える可能性を秘めたアイテムである。後部座席の乗員の満足度を高めたり、日常の通勤時間をより楽しいものにしたり、車中泊での思い出をさらに彩ったりと、ユーザーのカーライフを充実させるための様々な機能が搭載されている。

本製品は2025年9月17日から9月30日までの期間限定で、40%OFFとなる発売記念キャンペーンを実施中である。長距離ドライブの多い家族や、車中泊やアウトドアを趣味とする自動車愛好者、またCarPlayやAndroid Autoのケーブル接続に不便を感じていたユーザーにとって、この機会に「GETPAIRR TV」を検討することは賢明な選択となるだろう。購入を検討する際は、自身の車の対応状況やスマートフォンの機種を確認することが推奨される。

リリース提供元：惠州凌鹰智能科技有限公司