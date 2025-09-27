¡ÖÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¡½¡½½ñÀÒ¡ØÊÌÉÜÎÑÂÀÏº¡Ù´©¹Ô¤«¤é8Ç¯¡¢22ºÐ¤Ç½é¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯ÊÌÉÜÎÑÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×
¡¡½ñÀÒ¡ØÊÌÉÜÎÑÂÀÏº¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¤Î¤³¤È¡£Åö»þ14ºÐ¤À¤Ã¤¿Ãø¼Ô¤ÎÊÌÉÜÎÑÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¸½ºß22ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´©¹ÔÅö»þ¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¾Ò²ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê4Ëç¡Ë
¡Ò¡Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÉ¾È½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÊÌÉÜ¿·Ê¹¡×¤Ï¡¢Àã¿¼¤¤¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ôºß½»¤Î¾¯Ç¯¤¬3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¿·Ê¹¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÌÉÜ·¯¤Ï¡¢ÍÄ¤¯¤·¤ÆÁ´¿ÈÀ¤ÎÃ¦ÌÓ¾É¤òÈ¯¾É¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÌÓ¤¬¤¹¤Ù¤ÆÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾®»ù¥Í¥Õ¥í¡¼¥¼¤È¤¤¤¦¿ÕÂ¡¤ÎÉÂµ¤¤Ë¤â¤«¤«¤ê¡¢Ìô¤Î±Æ¶Á¤Ç¥à¡¼¥ó¥Õ¥§¥¤¥¹¤Ë¡£¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡Ö³Ø¹»¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÊÌÉÜ¿·Ê¹¡×¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÃøÌ¾¿Í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤³¤È¤ò¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¸¾Ï¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤¬¼¡Âè¤ËÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡ØÊÌÉÜÎÑÂÀÏº¡Ù¤È¤·¤ÆËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ó¡Ó
¡¡¤½¤ì¤«¤é8Ç¯¡£ÊÌÉÜ¤µ¤ó¤ÏÊ¸¾Ï¤ä³¨²è¡¢¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÎÁÏºî³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö pour soi ¡½ ¥×¡¼¥ë¡¦¥½¥ï ¡½¡×¤ò³«ºÅ¡Ê10·î1Æü¡Á4Æü¡¢Åìµþ¡¦µªÈø°æÄ®¤ÎÊ¸½Õ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ë¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ½ñÀÒ¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌÉÜÎÑÂÀÏº¤µ¤ó
¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¡Ö¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ë¡×
¡½¡½º£²ó¡¢¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÌÉÜÎÑÂÀÏº¡Ê°Ê²¼¡¢ÊÌÉÜ¡Ë¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢A4¥µ¥¤¥º¤Î»æ¤Ë¥³¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¿åÀ¥«¥é¡¼¥Þ¡¼¥«¡¼¡Ë¤ÇÉÁ¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2¡¢3Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ë³¨¤Î¶ñ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ËÉÁ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é¤â¤¦¿å¤òÆÀ¤¿µû¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²èºà¤È¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ÎÂç¤¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÉ½¸½¤·¤¿¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»æ¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ì¤³¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¬Âç¤¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òºÝ¸Â¤Ê¤¯¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£¥¢¥¯¥ê¥ë¤ÎÉ½¸½¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç¤¤µ¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÊÌÉÜ¡¡°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌµ¸Â¤ËÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢³¨¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö»æ¡×¤È¤¤¤¦À©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ê¤é¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÀ¤³¦¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤³¤ÎÉ½¸½¤Ê¤éÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Âç¤¤¤¤È¤ä¤Ï¤êÀ©ºî¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÄÅ¸¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ëÄ¹ÊÕ¤¬2mÄ¶¤¨¤Î150¹æ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢À©ºî¤Ë3¥ö·î¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ôÉ®¤Ç²¼½ñ¤¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¿§¤ò·è¤á¤ÆÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÉ¤ë¤Î¤Ë¤È¤Ë¤«¤¯»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÉ¤Ã¤Æ¤âÅÉ¤Ã¤Æ¤â½ª¤ï¤é¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÁÏºî¤Îº¬¸»¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î³ëÆ£¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×
¡½¡½²èºà¤ä¥µ¥¤¥º¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÁ¤¯¤â¤Î¤Î¼çÂê¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÊÌÉÜ¡¡¤¨¤¨¡£¾®¤µ¤¤º¢¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¾×Æ°Åª¤Ë³¨¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤È¤ÎÂÐÏÃ¡¢¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÊÁ°¡¢ºî²È¤ÎµÈËÜ¤Ð¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤¬note¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ò¡Ò»ä¤â¡¢ÊÌÉÜÎÑÂÀÏº¤¯¤ó¤â¡¢»³ÅÄ±ÓÈþ¤µ¤ó¤â¡¢Â¼¾åÎ¶¤µ¤ó¤â¡¢Â¼¾å½Õ¼ù¤µ¤ó¤â¡Ä¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Ê¤Ë¤«¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤·çÍî¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ó¡Ó
¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸ÄÅ¸¤Ë´ó¤»¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ë¥È¥ë¤Î¡ÖÂÐ¼«Â¸ºß¡×¤ò°úÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÊÌÉÜ¡¡¥µ¥ë¥È¥ë¤Î¡Ö¿Í´Ö¤Ï·çÇ¡¤¬¤¢¤ë¡¢¼«Ê¬¤Î·Á¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÏºî¤¹¤ëÍýÍ³¤ä¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î³ëÆ£¤È¤«¡¢·Á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤Ê¤ó¤È¤«É½¤½¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤ä³¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ê¡¢¤È¡£
¡½¡½³¨¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¡¢²¿¤«°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÊÌÉÜ¡¡¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ËÉ½¸½¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²¿¤«¤¢¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÎÉ¤¤Àþ¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÅìµþ¤Ë½Ð¤¹ºîÉÊ¤À¤«¤é¡×¤È¤«¡Ö¥¥ã¥ó¥Ð¥¹Âå¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤ò³°¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²»³Ú¤òÄ°¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¼ò¤ò°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤ò°û¤ó¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿ì·ý¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥¾¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¤ÊÌÂ¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Æâ¤Ø¡¢Æâ¤Ø¤È·¡¤ê²¼¤²¤¿8Ç¯´Ö
¡½¡½¡ØÊÌÉÜÎÑÂÀÏº¡Ù´©¹Ô¤¬14ºÐ¤Î»þ¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î8Ç¯´Ö¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¤«¡£
ÊÌÉÜ¡¡¤³¤Î´Ö¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³°¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Æâ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁÏºî¤·¤Æ¤¤¤¿´¶¤¸¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³°¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¬¤éÆâÂ¦¤Ë·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¼«Ê¬¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¤â³¨¤È¤·¤Æ¤âºîÉÊ¤È¤·¤Æ·Á¤¬Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢È¯É½¤·¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤·¤Æº£²ó¤Î¸ÄÅ¸¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½20ºÐ¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÊÌÉÜ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÃ¯¤·¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¡¢²¿¤·¤Æ¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤è¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¤Î¿Í¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤«¤Ë½êÂ°¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤«°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤ÏÉ½¸½¤äÁÏºî¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¼«Ê¬¤ÏÎ©¤ÁÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸ÀÍÕ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÁÏºî³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤äºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÊÌÉÜ¡¡Èþ½Ñ´Û¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥¢¡¼¥ë¡¦¥Ö¥ê¥å¥Ã¥È¡ÊÀ¸¤Î·Ý½Ñ¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ûÂ¸¤ÎÈþ½Ñ¶µ°é¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÇÉÁ¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÄÉã¤Î»à¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ
¡½¡½ËÜ¤Ë¤âÅÐ¾ì¤µ¤ì¤¿¤ª¤¸¤¤¤µ¤Þ¤¬¡¢1Ç¯Á°¤ËË´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤È»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÌÉÜ¡¡¤Ï¤¤¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿ÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Ë´¤¯¤Ê¤ë1¡¢2¥ö·îÁ°¤Þ¤Ç»ÀÁÇ¥Ü¥ó¥Ù¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥È¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆÈª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎË´¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁÄÉã¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢ÁÄÉã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿Ê¸¾Ï¤ò°ì¤Ä¤Î·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°ì¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¼ºÎé¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤³¤Î¸ÄÅ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤Á¤é¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÄÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¦¤Á¤Ï¤â¤¦ÇÀ²È¤Ï¤ä¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¶È¾ì¤Î2³¬¤ò¥¢¥È¥ê¥¨¤Ë²þÂ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÄÉã¤Î»Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ä¼«Á³¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿Í¤Î¿ÍÀ¸´Ý¤´¤È¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤¨¤ë¼«Á³¤äÉ÷ÅÚ¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡× ºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡½¡½º£²ó¡¢¸ÄÅ¸¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÀÎ¤Î¤´¼«¿È¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÊÌÉÜ¡¡¤Ï¤¤¡£ÀÎ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Å¸¼¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤ÎÊ¸¾Ï¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È½ñ¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤È¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤è¤êÁ´Á³±Ô¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤°¤é¤¤¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤ÏÀäÂÐ½ñ¤±¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¡£
¡½¡½¤½¤Î±Ô¤µ¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÇ¯Îð¤ä´Ä¶¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
ÊÌÉÜ¡¡¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸ÄÅ¸¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ö¿§ºÌ¤ÏÄË³Ð¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï´¶À¤¬±Ô¤¹¤®¤Æ¡¢ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤¬ÄË¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë´¶¤¸¤¹¤®¤Æ¿É¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢À¤³¦¤Ë¤À¤ó¤À¤ó´·¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Ä¹´üÅª¤ËÁÏºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÎÉ½¸½¤·¤¿¤¤¾×Æ°¤¬ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°î¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¸ÄÅ¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Öpour-soi¡Ê¥×¡¼¥ë¡¦¥½¥ï¡Ë¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥µ¥ë¥È¥ë¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡ÖÂÐ¼«Â¸ºß¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤â¤¬¤Â³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£Äê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤ÆÉÔ°Â¤À¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢ºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤Ç¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¾×Æ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡£´Õ¾Þ¤·¤Æ²¿¤«´¶ÁÛ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤ã¡¢¤È¹½¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£INFORMATION¥¢¥¤¥³¥ó
ÊÌÉÜÎÑÂÀÏº¡¡½é¸ÄÅ¸¡¡¡Öpour soi¡Ý¥×¡¼¥ë¡¦¥½¥ï¡Ý¡×10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦µªÈø°æÄ®¤ÎÊ¸½Õ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤Æ¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
https://beppurintaro.com/exhibition2025/
Instagram @beppurintaro_art
https://www.instagram.com/beppurintaro_art/
¡Ê¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë