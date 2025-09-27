プロ野球パ・リーグは26日、各地で2試合が行われました。

優勝マジックを「2」としている首位ソフトバンクは4位楽天と対戦。先発の上沢直之投手は初回にボイト選手と浅村栄斗選手に連続タイムリーを許すなど、序盤に3失点します。しかし3点ビハインドで迎えた6回に柳町達選手の2ランホームランで1点差に迫ると、7回には近藤健介選手と栗原陵矢選手が連続タイムリーを放ち、この回2得点で逆転。そのまま逃げ切ったソフトバンクはカード3連勝で優勝へのマジックを「1」に減らしました。

2位日本ハムは5位西武相手に、先発の加藤貴之投手が初回3失点と苦しい立ち上がり。それでも1点を返して迎えた3回、先頭から3連打でノーアウト満塁のチャンスを作ると、清宮幸太郎選手が2点タイムリーを放ち同点に。その後再び同点とされますが、5回に水野達稀選手の3ランホームランが飛び出し西武を突き放し勝利しました。

▽26日のパ・リーグ結果

◆ソフトバンク4-3楽天

勝利投手【ソフトバンク】上沢直之（12勝6敗）

敗戦投手【楽天】西垣雅矢（7勝1敗）

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹（3勝4敗29S）

本塁打【ソフトバンク】柳町達5号

◆日本ハム8-5西武勝利投手【日本ハム】加藤貴之（9勝6敗）敗戦投手【西武】糸川亮太（0勝1敗）セーブ【日本ハム】田中正義（1勝1敗12S）本塁打【日本ハム】水野達稀7号【西武】渡部聖弥11号、ネビン19号