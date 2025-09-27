パ・リーグのルーキー野手が激しい新人王争いを繰り広げています。

26日の試合では西武のドラフト2位・渡部聖弥選手が3回の第2打席で一時同点となるホームランを放ちました。これで今季102試合の出場で打率.254、101安打、11本塁打、38打点としています。

楽天のドラフト1位・宗山塁選手はこの日4打数2安打の活躍。ここまで115試合の出場で107安打、3本塁打、25打点で打率は.264となりました。

この日試合のなかったロッテのドラフト1位・西川史礁選手はここまで102試合で111安打、3本塁打、37打点で打率.282の成績、同じくロッテの2年目・寺地隆成選手が111試合で102安打、5本塁打、33打点で打率.258としルーキーたちに並ぶ活躍を見せています。

また、投手では今季1軍デビューした西武の3年目・山田陽翔投手が45試合の登板で3勝3敗14ホールド、1セーブで防御率2.23の成績。日本ハムの4年目・達孝太投手は15試合の先発で7勝2敗、防御率2.28をマークするなど活躍を見せています。