信州から“宇宙酒”の醸造に挑戦です。



南佐久郡川上村出身の宇宙飛行士・油井亀美也さんのISS＝国際宇宙ステーションの滞在に合わせ、佐久地域の酒造会社が宇宙で保管した酒米の種から酒造りをするプロジェクトを発表しました。



佐久酒造組合大澤酒造 大澤実専務

「佐久の地酒に宇宙でのロマンを込めた新たな佐久の宇宙酒として挑戦してまいります」



26日、県酒造組合佐久支部が発表したのは宇宙との異色のコラボ企画。その名も「宇宙を旅した米で醸す日本酒プロジェクト」です。





酒造りに必要な酒米やこうじ菌などを宇宙で一定期間保管し、地球に戻した後、それぞれの蔵元で日本酒を造ろうというものです。佐久地域の13の蔵元が参加します。きっかけは川上村出身の宇宙飛行士・油井亀美也さん。８月からの2度目の宇宙滞在を知り、油井さんを応援する思いや、業界の将来を見据え、挑戦を決めました。県酒造組合佐久支部 髙橋寿知支部長「古臭いと思われていた日本酒の業界が、何か面白いじゃんと思ってもらえるようなプロジェクトになれば」宇宙への運搬は、すでに８月24日、ISSへの物資と一緒にスペースX社のロケットに載せ、打ち上げに成功しています。県の酒米品種「ひとごこち」の種500グラムとこうじ菌や酵母菌、そのほかにも川上村特産のレタスの種や佐久地域のコスモスの種なども一緒に箱に詰められました。現在、ISSにある日本の実験棟「きぼう」で保管されているということです。宇宙からの帰還日はまだ決まっていませんが、酒米に関しては、地球に戻った後、種を増やす作業を行い。早ければ3年後の完成を目指としています。県酒造組合佐久支部 髙橋寿知支部長「子どもみたいな夢から始まっているので、これをきっかけにして商品化、世の中に訴えかけられるものができれば」