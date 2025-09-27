ÎëÌÚÀ¿Ìé30¹æ¡¢ÆüËÜÀª3¿ÍÌÜ¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï
¡¡¡Ú¥·¥«¥´¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï26Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚ¤Ï¥·¥«¥´¤Ç¤Î¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹Àï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¼·²ó¤Ë30¹æËþÎÝËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Î¥·¡¼¥º¥ó30ËÜÎÝÂÇÅþÃ£¤Ï¾¾°æ½¨´î¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¼¡¤¤¤Ç3¿ÍÌÜ¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¡£4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¤Çº£µ¨¤ÎÂÇÅÀ¤â101¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï12¡½1¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£ÂçÃ«¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë5¾¡ÌÜ¤ò·ü¤±¤ÆÀèÈ¯¡£