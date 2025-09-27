「ヤクルト１１−１広島」（２６日、神宮球場）

広島が１１失点の大敗を喫し、３年ぶりにヤクルト戦負け越しが決まった。先発の床田が２回２／３を７失点で１２敗目。３年連続２桁勝利は絶望的となった。大卒新人の佐々木が１４試合連続安打。大卒２年目の佐藤啓はプロ初打点を記録した。新井監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−床田が厳しい投球になった。

「やっぱり真っすぐのキレがないから。変化球がいいところにいっても拾われるよね。いろいろ（打たれる）要素があると思うけど、全てはやっぱり真っすぐのキレだと思う。今日でトコ（床田）は（今季）最後になる。昨年もそういう傾向にあったと思う。夏前くらいから。本人もそれは分かっていると思うし、どうやって克服していくのか。そこを来年の楽しみにしたい」

−栗林らが１軍に残っていたのも床田に１０勝をさせたいという思いからだったのでは。

「そうやね。勝っていたら、最後（栗林、島内、森浦の）３人でいこうと思っていた。でも今日で床田もラストなので、あの３人には『（今季）お疲れさん』ということで」