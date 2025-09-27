ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再建し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「成功し続ける人になる秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

可能性が閉ざされてしまう理由

厳しい状況に直面しているときや、目標達成に苦しんでいるとき――。

「失敗したらどうしよう」と考えれば考えるほど、気持ちは固まり、身動きが取れなくなります。

実際、「失敗を恐れることが成功を駆り立てる」という考え方もありますが、それだけでは不十分です。

恐怖やエゴに突き動かされている限り、視野は狭まり、学びや成長から遠ざかってしまうのです。

勝つ喜びを追い求める

『タイガー・ウッズも震えてる。』の著者ジオ・ヴァリアンテは、こう指摘しています。

人は失敗への恐怖で頭がいっぱいになると、勝負に勝てない。恐怖やエゴに突き動かされていると、可能性が制限される。視野が狭くなり、学びや成長、改善が遠のく。

負けることばかり考えていると、本当に負ける。

自分には勝つ力があると信じ、勝つために今できることに集中していれば、達人のような境地に達することができる。自分には何が可能なのか、何を学べるのか、何を活用できるのかに心を開けるようになるのだ。

大切なのは「勝つために今できること」に集中し、成功の喜びそのものをモチベーションに変えることです。

喜びが次の挑戦を呼ぶ

「成功すれば嬉しいのは当たり前」と片づけてしまいがちですが、実は成功の喜びには学びを促す力があります。

自分の力を信じて挑戦し、結果をつかみ取ったときの感覚――それをしっかり味わうことで、次の冒険に向かう勇気が湧いてくるのです。

恐怖にとらわれず、成功の喜びに目を向ける。

それこそが、成果を重ね続ける人の秘密なのです。

