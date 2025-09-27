「居場所はない」ドジャース地区優勝の裏で…キム・ヘソンの立場を母国メディアが憂慮「ポストシーズン出場が危うい」
キム・ヘソンにポストシーズン出場のチャンスは訪れるか(C)Getty Images
ドジャースは現地時間9月25日に、敵地チェイスフィールドで行われたダイヤモンドバックス戦に8-0で大勝。4年連続の地区優勝を決めた。
先発登板した山本由伸が6回無失点7奪三振の力投で、今季12勝目。「1番・DH」で出場した大谷翔平は、4回一死三塁の第3打席で、自己最多に並ぶ54号2ランを右中間にあるプールに放り込んでみせた。
【動画】大谷翔平も笑顔！キム・ヘソンがメジャー初アーチのシーン
試合後には歓喜のシャンパンファイトが行われたが、複雑な胸中なのがキム・ヘソンの動向を注視する韓国メディアだ。キム・ヘソンはこの日の試合で6回に代走で途中出場。8回に回ってきた打席では、見逃し三振に倒れた。
『OSEN』は「なぜキム・ヘソンにこんな仕打ち？ひどいボール判定でまた三振…地区優勝も笑顔なし」と題した記事を掲載。8回の打席における初球は高めのボールゾーンであることを指摘し「地元放送局の『SportsNet LA』も戸惑った。実況のジョー・デイビスは『ワオ』と叫んで、驚きを表した」と強調。同メディアは15日のジャイアンツ戦でも、「不当な」ストライク判定に泣かされたとしている。
キム・ヘソンは最近15試合連続で先発落ち。その間の途中出場も4試合にとどまっている。『OSEN』は「9月のロースターは28人だが、ポストシーズンは再び26名に減少する」と伝えた上で、キム・ヘソンの立場を憂慮している。
同じ内外野をこなせるユーティリティ枠は、トミー・エドマン、キケ・ヘルナンデスというポストシーズンの経験豊富な選手が控えており、トレードで加入したアレックス・コールの名前も挙げ「ポストシーズンのロースター落選の可能性も排除できない」と伝えた。
また、スポーツ専門メディア『SPORTALKOREA』も「ポストシーズン出場が危うい」と報じている。左肩痛から9月の復帰後、15打数1安打の打率.067と低迷していることから、「キムの居場所はないと見ても差し支えない」「ポストシーズンのロースターに入る可能性はますます低くなっている」といった厳しい見方を示した。
