¡¡ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï9·î15¡¢16Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢ETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¾Ú·ô¡Ë¤ÎÇäµÑ³«»Ï¤ò·è¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¤Ï5²ñ¹çÏ¢Â³¤Ç¸«Á÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æü¶ä¤Ï2010Ç¯¤«¤éETF¤Î¹ØÆþ¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤¬³ô¼°»Ô¾ì¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢IMF¤äOECD¤Ê¤É¤Î¹ñºÝµ¡´Ø¤«¤é¡¢»ñ»º²Á³Ê¤Î¤æ¤¬¤ß¤ä½Ð¸ýÀïÎ¬¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡À¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤¾å¤²¸«Á÷¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æü¶ä¤Ï¤½¤ÎÈ½ÃÇÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö³Æ¹ñ¤ÎÄÌ¾¦À¯ºöÅù¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ä¤½¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿³¤³°¤Î·ÐºÑ¡¦Êª²ÁÆ°¸þ¤ò½ä¤ëÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛ¤Ï·èÄê²ñ¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬°ìÃÊ¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬¤¢¤ëÃæ¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤ê¾ðÊó¤Ê¤ê¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë´ë¶È¶ÈÀÓ¤Ê¤É¤Ø¤Î±Æ¶Á¤òÅÀ¸¡¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÆüÊÆ¤Î´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ï7·î¤Ë·èÃå¤·¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤äÁê¸ß´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨°ú¤²¼¤²¤¬¹ç°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ³ô²Á¤Ï¸²Ãø¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£´ØÀÇ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜÅª¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃ»´üÅª¤Ë¤Ï¸åÂà¤·¤¿¤È¤ß¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ï¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂå½þ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ïµð³Û¤ÎÂÐÊÆÅê»ñµÁÌ³¤òÌóÂ«¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë½Å¤¤ÉéÃ´¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÌäÂê¤¬²ò·è¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ½è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºâÀ¯Á¼ÃÖ¤ä»º¶ÈÀ¯ºö¤ÇÂÐ±þ¤¹¤Ù¤²ÝÂê¤À¤í¤¦¡£
¡¡¶âÍ»À¯ºö¤ÎÅ¬ÈÝ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¶âÍø¿å½à¤¬·ÐºÑ³èÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæÎ©Åª¤«ÈÝ¤«¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤éÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£
